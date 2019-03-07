LeBron James tarih yazdı! Bu kez Jordan'ı geçti...
Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, NBA'de tüm zamanların en çok sayı kaydeden oyuncular sıralamasında 'Majesteleri' lakaplı Michael Jordan'ı geçerek 4. sıraya yükseldi.
Bu sabaha karşı Denver Nuggets ile karşılaşan Lakers'ta LeBron James karşılaşmanın ilk yarısında, kariyerinde 32 bin 292 sayı kaydeden Michael Jordan'u geçmesi için gerekli olan 12 sayıyı bularak, tüm zamanların en çok sayı kaydeden oyuncular sıralamasında 4. sıraya yükseldi.
Tüm zamanların en çok sayı kaydeden oyuncuları listesinde 38.387 sayıyla Kareem Abdul-Jabbar ilk sırada yer alırken, Karl Malone 36.928 sayıyla ikinci, Kobe Bryant 33.643 sayıyla 3. sırada yer alıyor.
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