LeBron James sezonu kapattı
Sezonu istedi gibi geçiremeyen Los Angeles Lakers'a bir şok da LeBron James'ten geldi.
Yıldız basketbolcunun sakatlığı sebebiyle sezon sonuna kadar sahada olamyacağı duyuruldu.
James'in kasığındaki sakatlık tam olarak iyileşene kadar sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
Play-off şansı çok az olan Los Angeles ekibi, James'i riske etmeme kararı aldı.
34 yaşındaki basketbolcu, sezonda 27,4 sayı, 8,5 ribaunt ve 8,3 asist ortalamalarıyla oynadı ve 55 maçta forma şansı buldu.
Lakers'ın önümüzdeki sezon Anthony Davis'i kadrosuna katarak önümüzdeki yıl daha iddialı konuma gelmek istiyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle