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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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29.03.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

LeBron James, Jordan'ı yakaladı

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LeBron James, Jordan'ı yakaladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 118-105 mağlup ettiği maçta LeBron James 41 sayı atarak 866 maç üst üste çift haneli sayılara ulaştı ve Michael Jordan'ın rekorunu yakaladı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 118-105 yendi.  Cavaliers'ta LeBron James 41 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu.  Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 6 dakika süre alıp 3 sayı ürettiği Cavaliers'ta JR Smith 19 ve Jeff Green 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Ev sahibinde ise Kemba Walker 21, Dwight Howard 19, Frank Kaminsky'nin 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.  Bu maçta 41 sayı üreten LeBron James, böylece 866 maç üst üste çift haneli sayılara ulaşarak efsane basketbolcu Michael Jordan'a ait olan rekora ortak oldu.

- 76ers, kazanmaya alıştı
Doğu Konferansı maçında Philadelphia 76ers konuk ettiği New York Knicks'i 118-101 yenerek 2003'ten beri ilk kez üst üste 8. galibiyetini aldı.
76ers'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 25 dakika süre alıp 4 sayı, 8 ribaunt ve 2 asistle oynarken, Dario Saric 26 sayı, 14 ribaunt ve 5 asistlik performansıyla maça damga vurdu.
Knicks'te Michael Beasley 22 ile Emmanuel Mudiay 22'şer ve Trey Burke 18 sayı üretmesine rağmen yenilgiyi önleyemedi.
Öte yandan, Minnesota Timberwolves sahasında Atlanta Hawks'ı 126-114 yenerken, ev sahibinde Karl Anthony-Towns ürettiği 56 sayıyla kulüp rekoru kırdı.

- Sonuçlar
Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 126-114
Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 105-118
Orlando Magic-Brooklyn Nets: 104-111
Philadelphia 76ers-New York Knicks: 118-101
Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 108-103
Utah Jazz-Boston Celtics: 94-97
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 99-111
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 103-93

 

LeBron James geçtiğimiz günlerde Brooklyn Nets potasına da 27 sayı bırakmıştı...

LeBron James Play-Off havasına girdi!NBA'de dün gece oynanan maçta LeBron James kasırgası esti. Yıldız All-Star, Brooklyn Nets karşısında 27 sayı, 10 ribaund ve 8 asistle oynadı.
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