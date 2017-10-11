Cavaliers koçu Tyronn Lue beklendiği gibi pivotsuz beşle başladı: LeBron James, Kevin Love, Jae Crawder, Derrick Rose, Dwyane Wade.
Dwyane Wade (27 dk, 7'de 1 saha içi isabetle 4 sayı, 4 ribaund, 4 top kaybı) ve Derrick Rose (27 dk, 13 sayı, 5 ribaund, 5 asist) eski takımlarına karşı forma giydi. LeBron James 30 dakikada 17 sayı, 5 ribaund, 3 asiste karşın 8 top kaybetti.
Kenardan gelip 5 dakika süre alan Cedi Osman 3 sayı (1/1 üç sayı, 0/1 iki sayı), 1 ribaundla oynadı.
Chicago Bulls'ta Justin Holiday 4/7 üçlükle 28 sayıya ulaştı, 11 de ribaund alarak double double yaptı.(Basketfaul)