« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Basketbol>LeBron 34 attı, Cedi oyuna girmedi!

LeBron 34 attı, Cedi oyuna girmedi!

Sakatlığı bulunan JR Smith'in oynamaması durumunda ilk beşte başlaması söz konusu olan Cedi Osman, sahaya tam kadro çıkan Cleveland Cavaliers'in Chicago Bulls'u 119-112 yendiği maçta oyuna girmedi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Konuk Chicago maça 12-2'lik seriyle baladı, Cleveland devre biterken farkı 3 sayıya (68-65) düşürdü, üçüncü çeyrekten itibaren farkı açamasa da skor üstünlüğünü eline geçirdi.

LeBron James yüksek yüzdeyle şut attığı maçı 34 sayı (4/6 üçlük), 13 asist, 2 ribaund, 3 top çalma ile tamamladı. Kevin Love 20 sayı (3/7 üçlük), Jeff Green 16 sayı ile oynadı. JR Smith 7'de 1 üçlük isabetiyle 3 sayıda kaldı, kenardan gelen Dwyane Wade 19 dakikada 11 sayı attı. Cleveland'da 3 Avrupalı; Cedi Osman, Jose Calderon ve Ante Zizic oyuna girmedi.

Chicago Bulls'ta 1997 doğumlu Finlandiyalı çaylak Lauri Markanen 6'da 5 üçlük isabetiyle ilk yarıda 17 sayı atıp, 6 ribaund aldı, maç geneli ise 19 sayı, 8 ribaund oldu. Justin Holiday 25 sayı (4/9 üçlük), Jerian Grant 12 sayı, 10 asist, 6 ribaundla dikkat çekti.(Basketfaul)

 

 

Tarihin en dengeli ligi!

 

NBABasketbol
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL