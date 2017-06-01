League of Legends’da büyük yenilik!

Söz konusu yenilikler rünler, kabiliyetler ve takdir sistemine dair heyecan verici iyileştirmeler içeriyor.
Oyunculara daha keyifli bir oyun deneyimi sunmayı en büyük önceliği olarak gören Riot Games, yayınladığı videoyla yakında League of Legends oyuncularının beğenisine sunacağı yeniliklere dair ipuçlarını paylaştı.
Özellikle rünler, kabiliyetler ve takdir sistemi etrafında yapılacak yeni düzenlemeler, oyuncuların tercihlerini kolaylaştırmaya, stratejik derinliği artırmaya ve daha zengin takdir olanakları sunmaya odaklanıyor.
Güncellemelerin 2017 yılı Kasım ayındaki sezon öncesi dönemde oyunculara sunulması planlanıyor. Planlanan güncellemelere dair tüm detayları adresindeki videoda bulabilirsiniz.