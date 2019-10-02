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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
02.10.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

League of Legends'a yeni küresel partner

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League of Legends'a yeni küresel partner

League of Legends ekosistemi büyük bir hızla büyümeye devam ediyor. OPPO, LoLespor'un ilk küresel akıllı telefon partneri oldu. Bu kapsamda şirket, 2024'e kadar devam edecek ortaklık süresince League of Legends'ın küresel etkinliklerine yönelik faaliyetler düzenleyecek. Bunlar arasında Sezon Ortası Turnuvası, All-Star Etkinliği ve Dünya Şampiyonası gibi tüm oyuncuları bir araya getiren en büyük espor etkinlikleri de yer alıyor.

League of Legends ekosistemi büyük bir hızla büyümeye devam ediyor. Esporun gelişmesi için tüm dünyada önemli yatırımlar yapan Riot Games, farklı segmentten global markalarla yaptığı iş birlikleriyle gücüne güç katarak tüm oyun severleri bir araya getirecek büyük organizasyonlar gerçekleştiriyor. Global akıllı telefon üreticisi OPPO ile daha da büyüyecek organizasyonlar arasında Sezon Ortası Turnuvası, All-Star Etkinliği ve Dünya Şampiyonası gibi etkinlikler de yer alıyor.

“League of Legends pek çok gencin yaşam biçimi haline geldi”

Riot Games Küresel Espor İş Geliştirme ve Partnerlik Lideri Naz Aletaha konuyla ilgili yaptığı açıklamada:

“OPPO’nun yaptığı işlerin temelinde, tasarım ve yeniliğe olan bağlılığı yer alıyor. Sahip oldukları bu ruhu, küresel sporumuza ve taraftarlarımıza getirecekleri için son derece heyecanlıyız. OPPO'nun ilk espor ligi partneri olmak, League of Legends esporunun güçlü etkisinin kanıtı niteliğinde” dedi.

OPPO'nun Genel Müdür Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Müdürü Brian Shen’in ise konu hakkında şu açıklamalarda bulundu.

“Espor küresel olarak hızla büyüyen bir spor ve League of Legends son yıllarda pek çok gencin yaşam biçimi haline geldi. Tüketici odaklı bir marka olarak, her zaman hedef kitlemiz olan gençlerle iletişime geçmenin en iyi yolunu arıyoruz. Bu hem Riot hem de OPPO için büyük bir adım. Bu partnerlik sayesinde her bir zaferi gençlerle birlikte kutlayarak aramızdaki bağı güçlendireceğiz.”

 

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