League of Legends'a yeni küresel partner

League of Legends ekosistemi büyük bir hızla büyümeye devam ediyor. Esporun gelişmesi için tüm dünyada önemli yatırımlar yapan Riot Games, farklı segmentten global markalarla yaptığı iş birlikleriyle gücüne güç katarak tüm oyun severleri bir araya getirecek büyük organizasyonlar gerçekleştiriyor. Global akıllı telefon üreticisi OPPO ile daha da büyüyecek organizasyonlar arasında Sezon Ortası Turnuvası, All-Star Etkinliği ve Dünya Şampiyonası gibi etkinlikler de yer alıyor.

“League of Legends pek çok gencin yaşam biçimi haline geldi”

Riot Games Küresel Espor İş Geliştirme ve Partnerlik Lideri Naz Aletaha konuyla ilgili yaptığı açıklamada:

“OPPO’nun yaptığı işlerin temelinde, tasarım ve yeniliğe olan bağlılığı yer alıyor. Sahip oldukları bu ruhu, küresel sporumuza ve taraftarlarımıza getirecekleri için son derece heyecanlıyız. OPPO'nun ilk espor ligi partneri olmak, League of Legends esporunun güçlü etkisinin kanıtı niteliğinde” dedi.

OPPO'nun Genel Müdür Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Müdürü Brian Shen’in ise konu hakkında şu açıklamalarda bulundu.

“Espor küresel olarak hızla büyüyen bir spor ve League of Legends son yıllarda pek çok gencin yaşam biçimi haline geldi. Tüketici odaklı bir marka olarak, her zaman hedef kitlemiz olan gençlerle iletişime geçmenin en iyi yolunu arıyoruz. Bu hem Riot hem de OPPO için büyük bir adım. Bu partnerlik sayesinde her bir zaferi gençlerle birlikte kutlayarak aramızdaki bağı güçlendireceğiz.”