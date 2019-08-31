League of Legends finali bugün saat kaçta başlayacak? League of Legends finali nerede?
E-spor liglerinden biri olan League of Legends Türkiye Büyük Finali bugün gerçekleşiyor. Yüzlerce e-spor tutkunu gencin bir araya gelip harika bir atmosfer yaratacağı Büyük Final etkinliğinde galibiyete uzanan takım Türkiye’yi Avrupa'da temsil edecek.
E-spor liglerinden biri olan League of Legends Türkiye Büyük Finali bugün gerçekleşiyor.
Saat 15.00’da Bahçeşehir SuperMassive ile Royal Youth arasında büyük heyecana sahne olacak final müsabakası, Avrupa’nın en büyük e-spor arenası olan Riot Games E-spor Sahnesi’nde gerçekleşecek.
Yüzlerce e-spor tutkunu gencin bir araya gelip harika bir atmosfer yaratacağı Büyük Final etkinliğinde galibiyete uzanan takım Türkiye’yi, Avrupa’da temsil etme hakkı kazanacak ve dünya finalleri için hazırlanacak.
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