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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
06.11.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

League of Legends Dünya Şampiyonası’nda finalistler belli oldu

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League of Legends Dünya Şampiyonası’nda finalistler belli oldu

2-3 Kasım tarihlerinde İspanya’nın Madrid şehrinde gerçekleşen League of Legends 2019 Dünya Şampiyonası yarı final mücadelelerinin ardından final oynayacak takımlar belirlendi. Çin temsilcisi FunPlus Phoenix ve Avrupa temsilcisi G2 Esports ekipleri finale adını yazdırırken, son şampiyon Invictus Gaming ve SK Telecom T1 yarı finalde şampiyonaya veda etti.

İspanya'nın Madrid şehrindeki Palacio Vistalegre'de gerçekleşen League of Legends 2019 Dünya Şampiyonası yarı final mücadelelerinin ardından, finalde büyük kupa için karşı karşıya gelecek takımlar belirlendi. Çekişmeli maçlara sahne olan yarı final karşılaşmaları sonunda yüzü gülen takımlar, Worlds 2018 şampiyonu Invictus Gaming’i fazla zorlanmadan 3-1’le geçen FunPlus Phoenix ve 2019’a oldukça güçlü bir kadroyla giren Koreli SK Telecom T1’i yine 3-1 mağlup eden Alman G2 Esports takımı oldu.

Final için Paris’te Espor Köyü kuruluyor!

10 Kasım Pazar günü Paris'te düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nı kutlamak için, final haftası olan 6 – 10 Kasım tarihleri arasında Paris Belediyesi iş birliğiyle Espor Köyü kurulacak. Fiziksel olarak adeta bir espor şölenine ev sahipliği yapacak Paris Espor Köyü, 5 gün boyunca 12.00 - 20.00 saatleri arasında halka açık olacak. Paris Belediyesi'nin avlusunda kurulacak Espor Köyü, Alienware, Secretlab, AXE, OPPO, Mastercard ve Red Bull gibi dev sponsorların düzenleyeceği çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapacak.

Maçlar Türkçe anlatımla canlı yayınlanacak

FunPlus Phoenix ve G2 Esports arasında 5 maçlık seri halinde oynanacak final maçı 10 Kasım Pazar günü Türkiye saatiyle 15.00’da başlayacak. Karşılaşmalar Riot Games Türkiye Twitch ve LoLespor YouTube kanallarından, Türkçe anlatımlar ve profesyonel yorumcular eşliğinde canlı olarak yayınlanacak.

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