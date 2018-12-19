League of Legends Dünya Şampiyonası finali izleyici rekoru kırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriLeague of Legends Dünya Şampiyonası finali izleyici rekoru kırdı
GerieSpor League of Legends Dünya Şampiyonası finali izleyici rekoru kırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

eSpor
19.12.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

League of Legends Dünya Şampiyonası finali izleyici rekoru kırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
League of Legends Dünya Şampiyonası finali izleyici rekoru kırdı

Ülkemizde futboldan sonra en çok seyirci çeken spor dalı konumuna ulaşan Espor, dünyada da hızla takipçi sayısını arttırıyor. Dünyada en çok oynanan Espor oyunu olan League of Legends’ın 2018 Dünya Şampiyonası final maçı, 99.6 milyon farklı kişi tarafından izlenerek rekor kırdı. 44 milyon eş zamanlı izleyici sayısına ulaşılan maçın dakika başına ortalama izleyici sayısı 19.6 milyon oldu.

Dünyanın en iyi League of Legends takımını belirlemek üzere her yıl düzenlenen League of Legends Dünya Şampiyonası’nda, bu sene de 14 uluslararası bölgenin en iyi takımları, Sihirdar Kupası'nı kaldırmak için mücadele etti. Turnuvanın düzenleyicisi Riot Games, 2018 League of Legends Dünya Şampiyonası'nın resmi izleyici sayılarını açıkladı.

Güney Kore'nin Incheon şehrinde gerçekleşen Dünya Şampiyonası final maçını 99.6 milyon farklı kişi izledi. 44 milyon eşzamanlı izleyici sayısına ulaşılan maçın dakika başına ortalama izleyici sayısı 19.6 milyon oldu. Turnuva, Çin'de Tencent yayın platformu ve ESPTV televizyon kanalı, Güney Kore'deOGN ve AfreecaTV televizyon kanallarının da aralarında bulunduğu 30'dan fazla farklı platform ve televizyon kanalında yayınlandı. Mücadele ayrıca, Kuzey Amerika ve Avrupa'da Twitch ve Youtube kanalları üzerinden yayınlandı.

“Birden fazla kuşağın takip edeceği ilk sürdürülebilir espor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Riot Games Espor başkanı Whalen Rozelle:

“Geçtiğimiz sekiz yıl boyunca League of Legends'ın küresel bir spor haline gelmesi için büyük bir çaba harcadık, sporumuza gösterilen uluslararası ilgi, hem bölgesel hem de küresel düzeyde derin bir rekabetçi ekosistem oluşturmaya yönelik yatırımlarımızın bir karşılığı. League of Legends'ı birden fazla kuşağın takip edeceği ilk sürdürülebilir espor haline getirme hedefimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz.” dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Barcelona Jeison Murillo'yu kiraladı

Ankaragücü'nden stat tepkisi

Fenerbahçe durdurulamıyor!

Ersun Yanal: İkinci yarı için önemli kararlar aldık"