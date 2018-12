League of Legends Dünya Şampiyonası finali izleyici rekoru kırdı

Dünyanın en iyi League of Legends takımını belirlemek üzere her yıl düzenlenen League of Legends Dünya Şampiyonası’nda, bu sene de 14 uluslararası bölgenin en iyi takımları, Sihirdar Kupası'nı kaldırmak için mücadele etti. Turnuvanın düzenleyicisi Riot Games, 2018 League of Legends Dünya Şampiyonası'nın resmi izleyici sayılarını açıkladı.

Güney Kore'nin Incheon şehrinde gerçekleşen Dünya Şampiyonası final maçını 99.6 milyon farklı kişi izledi. 44 milyon eşzamanlı izleyici sayısına ulaşılan maçın dakika başına ortalama izleyici sayısı 19.6 milyon oldu. Turnuva, Çin'de Tencent yayın platformu ve ESPTV televizyon kanalı, Güney Kore'deOGN ve AfreecaTV televizyon kanallarının da aralarında bulunduğu 30'dan fazla farklı platform ve televizyon kanalında yayınlandı. Mücadele ayrıca, Kuzey Amerika ve Avrupa'da Twitch ve Youtube kanalları üzerinden yayınlandı.

“Birden fazla kuşağın takip edeceği ilk sürdürülebilir espor”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Riot Games Espor başkanı Whalen Rozelle:

“Geçtiğimiz sekiz yıl boyunca League of Legends'ın küresel bir spor haline gelmesi için büyük bir çaba harcadık, sporumuza gösterilen uluslararası ilgi, hem bölgesel hem de küresel düzeyde derin bir rekabetçi ekosistem oluşturmaya yönelik yatırımlarımızın bir karşılığı. League of Legends'ı birden fazla kuşağın takip edeceği ilk sürdürülebilir espor haline getirme hedefimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz.” dedi.