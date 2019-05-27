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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
27.05.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

League of Legends 2019 Üniversite Ligi Şampiyonu BAU Raiders Oldu

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League of Legends 2019 Üniversite Ligi Şampiyonu BAU Raiders Oldu

Bu yıl League of Legends tutkunlarından yoğun ilgi gören Üniversite Ligi’nde şampiyon belli oldu. 650’ye yakın takımın arasından sıyrılarak büyük başarıya imza atan Bahçeşehir Üniversitesi temsilcisi BAU Raiders ve Marmara Üniversitesi temsilcisi Marmara Champions, Riot Games Espor Sahnesi’nde kozlarını paylaştı. Heyecan dolu mücadelenin ardından kupayı evine götüren taraf ise 3-0’lık skorla BAU Raiders oldu.

Türkiye’de espor ekosisteminin önemli dinamikleri arasında yer alan League of Legends Üniversite Ligi’nde şampiyon belli oldu. Riot Games Espor Sahnesi’nde oynanan ve espor tutkunlarının canlı olarak izlediği 2019 Üniversite Ligi finalinde, vadiden zaferle ayrılarak şampiyonluğunu ilan eden takım BAU Raiders oldu. League of Legends coşkusunun doyasıya yaşandığı final gününde, üniversiteli oyuncular Dünyanın en büyük LoL sahnesinde oynama tecrübesi de yaşadı.

“Geleceğin yıldızları Üniversite Ligi’nden çıkacak”

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği Üniversite Ligi finalinde League of Legends sevenlerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, şunları söyledi:

“Takımlarımızla, topluluğumuzla, izleyenlerimizle, oyuncularımızla ve çalışanlarımızla ne denli büyük ve keyifli bir aile olduğumuzu bugün bir kez daha gördük. Heyecanlı mücadelelere tanıklık ettiğimiz 2019 Üniversite Ligi de yine ülkemizin dört bir yanındaki umut vaat eden onlarca genç oyuncuyla buluşmamıza fırsat verdi. Esporun akademi tarafındaki gelişimini de hem destekliyor hem de yakından takip ediyoruz. Üniversite Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan BAU Raiders’ı tebrik ediyoruz."

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