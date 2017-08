League of Legends 2017 Türkiye Finali’nde Şampiyon Fenerbahçe

League of Legends Şampiyonluk Ligi 2017 Türkiye Büyük Finali’nde kazanan takım, 19 Ağustos’ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen görkemli finalle belirlendi. Riot Games Türkiye tarafından bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük spor etkinliklerinden birine dönüşen 2017 Türkiye Büyük Finali’nin şampiyonu, BAUSuperMassive eSports’u 3-0’lık skorla mağlup eden 1907 Fenerbahçe Espor oldu. Daha önce final tecrübesini defalarca yaşamış bir rakibe karşı mücadele etmesine rağmen oynadığı maçlarda üstünlüğü elden bırakmayan 1907 Fenerbahçe Espor, kurulduğu ilk yılda şampiyon olma başarısını gösterdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren izleyicilerin kapı önünde uzun kuyruklar oluşturduğu League of Legends 2017 Türkiye Büyük Finali, 12 binden fazla League of Legends ve espor tutkununu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bir araya getirirken, canlı yayınlarla 1 milyondan fazla izleyiciyi ekran başına topladı. Her yıl düzenlenen büyük şovlarla da adından söz ettiren TBF 2017, bu yıl Türkiye’de esporun 5 yılı temasının işlendiği etkileyici bir açılış şovuyla renklendi.

Bora Koçyiğit: “Türkiye’nin En Büyük Spor Etkinliklerinden Birine İmza Attık”

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, League of Legends Şampiyonluk Ligi 2017 Türkiye Büyük Finali’nde yaşanan mücadeleyi şu sözlerle değerlendirdi:

“League of Legends Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali organizasyonumuzun 5. yılında, espor tutkunlarıyla bir kez daha bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Şampiyonluk Ligi’nin zirvesinin belirlendiği 2017 Türkiye Büyük Finali’nde sadece Türkiye’nin bugüne dek gördüğü en büyük espor etkinliğine imza atmakla kalmadık, Türk sporunun en büyük organizasyonlarından birini gerçekleştirdik. Başta TBF 2017’nin ana sponsorluğunu üstlenen Ülker ve Vestel olmak üzere, sponsorlarımız İş Bankası Maximum Kart, MediaMarkt, Migros ve Gilette’e bu dev organizasyona verdikleri destek için teşekkür ediyorum.”

Türkiye’de esporun son 5 yılda son derece önemli bir mesafe kaydettiğinin de altını çizen Koçyiğit, şu bilgileri paylaştı:

“Riot Games Türkiye olarak, son 5 yıldır ülkemizde espor kavramının gelişimi için çalışıyoruz. Türkiye’deki gençlerin yoğun ilgisiyle bu çabalarımızın karşılığını kısa sürede almayı başardık. Dünyada hızla yaygınlaşan, strateji, refleks ve takım oyununa dayalı bu yeni mücadele biçimini, tıpkı dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi on binleri salonlarda ve stadyumlarda, milyonları ekran başında buluşturan dev bir akıma dönüştürdük. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi Türkiye’nin köklü spor kulüplerini de ağırlayan bu organizasyon, adına yakışır şekilde ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden şampiyonlar yetiştirdi. Tüm sezon boyunca centilmence ve profesyonelce mücadele eden takımlara, bu güzel hayali gerçeğe dönüştürmek için emek verenlere ve bize olan desteklerini bir an olsun esirgemeyen League of Legends ve espor tutkunlarına teşekkür ediyorum. Ülkemizi Çin’deki dünya şampiyonasında temsil edecek olan TBF 2017 Şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor’u tebrik ediyorum. İnanıyorum ki orada da büyük başarılara imza atacaklar ve uluslararası mücadelelerde bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edecekler.”

Türkiye’nin Dev Kurumları Büyük Mücadeleye Destek Verdi

Bu yıl TBF 2017’nin ana sponsorluğunu üstlenen Ülker ve Vestel’in yanı sıra İş Bankası Maximum Kart, MediaMarkt, Migros ve Gilette gibi Türkiye’nin önde gelen kurumları da sponsor olarak yer aldı.

pladis Türkiye, MENA & CA Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Hande Gün Ertan, Ülker’in TBF 2017’nin ana sponsorları arasında yer almasını şu sözlerle değerlendirdi:

“Ülker markasını gelecek nesillere taşımak için onu günün ruhuna uygun ve güncel tutmayı önemsiyoruz. Bu alandaki normlarımızı dünya normlarıyla karşılaştırıyor ve kendimizi sürekli yeniliyoruz. Esporu genç hedef kitleyle etkileşimde olacağımız önemli platformlardan biri olarak belirledik. Geçtiğimiz yıl League of Legends oyununda bir takımı destekleyerek espora giriş yapmıştık. Bu yıl alanımızı genişleterek League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin sponsoru olduk. Genç hedef kitleyle onların dilinde iletişim kurmayı; onların bulunduğu yerlerde bulunmayı önemsiyoruz. Ülker olarak dijitalleşmeyi bir pazarlama konusu olarak değil, iş yapış biçimimiz ve kültürümüz olarak görüyoruz. Bu vesile ile TBF 2017 şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor’u gönülden tebrik ediyor; Çin’deki dünya şampiyonasında bayrağımızı dalgalandıracaklarına yürekten inanıyorum.”

TBF 2017’nin diğer ana sponsoru Vestel’in Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, 2017 Büyük Finali’ne verdikleri desteğe dair şunları söyledi:

“Türkiye'nin teknoloji devi Vestel olarak, ülkemizin ilk profesyonel espor ligi olan League of Legends Şampiyonluk Ligi oyuncularının en büyük destekçileri arasında yer alıyoruz. Bizler, tüm dünyanın en büyük ihtiyacı haline gelen teknolojiyi üretirken, aynı zamanda ülkemizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. League of Legends dünyadaki popülaritesinin yanı sıra Türkiye’de de gittikçe büyüyen bir oyun haline geldi. Gençlerle sürekli iletişimde olan bir marka olarak, League of Legends’ın gelişimine de katkıda bulunmak bizim için önemli. Biz espora destek vererek hem genç arkadaşlarımızın gelişimine katkıda bulunuyoruz. Buna ek olarak hem sosyal hem de eğitim hayatlarında iyi noktalara gelerek, bu alanda ülkemizi dünya çapında en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Ana odak noktamız, Türkiye’deki oyuncular ve onların uluslararası arenadaki başarıları. Bu hafta sonu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nin yoğun bir ilgi ile takip edilmesi de ne kadar doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Bu finalden lider ayrılan 1907 Fenerbahçe Espor’u da tebrik ediyorum. İnanıyoruz ki bu başarılar uluslararası platforma da taşınarak bizleri gururlandıracak.”





TBF 2017 Coşkusu beIN SPORTS’ta ve Cinemaximum’larda Yaşandı

2017 Türkiye Büyük Finali heyecanı bu yıl Digiturk platformundan yayın yapan BEIN SPORTS 2 kanalı üzerinden şifresiz olarak televizyon ekranlarına taşınırken, karşılaşmalar Riot Fames Türkiye Twitch ve YouTube kanalları aracılığıyla internet üzerinden milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Bu yıl ayrıca sporseverler ilk kez 2017 Türkiye Büyük Finali’ni Maximum Kart’ın organizasyonu ile dev sinema perdelerinden canlı olarak izleme imkanı buldu. TBF 2017 maçları, Maximum Kart’ın espor tutkunu misafirlerine özel ücretsiz olarak İstanbul Kanyon Cinemaximum, İstanbul Ümraniye Meydan Cinemaximum, İzmir Kipa Extra Balçova Cinemaximum ve Ankara Panora Cinemaximum’da yüzlerce izleyicinin katılımıyla canlı olarak beyaz perdeye yansıtıldı.

Şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor Çin Yolcusu

Bu yıl TBF 2017 Şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor, Çin’de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası ön eleme sürecinde Türkiye’yi temsil ederek, dünyanın diğer bölgelerinden gelen takımlarla elemelerden çıkmak için mücadele edecek. Elemelerden başarıyla çıkabilirse Dünya Şampiyonası gruplarına katılma şansına sahip olacak.