Le Guen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde üst üste aldıkları Galatasaray ve Kayserispor mağlubiyetlerinin ardından Osmanlıspor maçının kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Zor olacağını biliyorduk ama başardık. Oyuncularımı sahada gösterdikleri performanslarından dolayı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.
Fransız teknik adam, Kembo'nun kırmızı kartla oyun dışı kaldığı pozisyonla ilgili yöneltilen soru üzerine, “Kesin düşüncemi belirtmeden önce görüntüyü net bir şekilde izlemem gerekiyor. Kembo'nun bu hareketi bilerek yaptığına inanmıyorum. Umarım 1 maç ceza alır. Çünkü onun özelliklerine ihtiyacım var.” şeklinde konuştu.
- Osmanlıspor cephesi
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise karşılaşmanın iki takım açısından da önemli olduğunu kaydetti.
Sahada istedikleri oyunu sergileyemediklerini dile getiren Buz, “Bursaspor'u tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet aldılar.” diye konuştu.
Buz, artık önlerindeki Kardemir Karabükspor maçını düşüneceklerini de vurgulayarak, “Hatalarımızı iyi analiz edeceğiz. İyi takımımız var ama daha çok çalışmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.