Le Guen: Galatasaray maçı dönüm noktamız

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen kamera karşısına geçti. Özlüce Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Le Guen, "Galatasaray maçını dönüm noktalarından biri olarak ifade edebiliriz, çünkü 12 maçımız kaldı. Her biri çok önemli, her biri artık dönüm noktası olacak. Onların ilki olarak isimlendirebiliriz" dedi. Puan tablosu açısından umudunu kaybetmediğini belirten Le Guen, "Galatasaray maçı kolay geçmeyecektir ama sezon biterken tabloda alacağımız yer açısından ben umutluyum. Puan tablosunun ilk bölümünde kendimizi konumlandırabileceğimize olan inancım, umudum devam ediyor" dedi.



"EN HIZLI ŞEKİLDE ÖZGÜVENİMİZİ GERİ KAZANMALIYIZ"



Son 8 maçtır takımın galip gelemediğinin hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, "Bu yolda tabii ki bazı zorluklar yaşadık. İyi geçen dönemimizin ardından. Devamlılık konusunda sıkıntılar yaşadık, daha sonrasında bazı oyuncularımızın eksikliği kadromuzda belirdi. Tabii ki bunlar gelirken, kaybettiğimiz maçlar dolayısıyla da özgüvenimizi kaybettik. Bence en hızlı şekilde geri kazanmamız gereken özelliğimiz, özgüvenimiz olacak. Pazar günkü oyun tabii ki sonuç olarak beni hayal kırıklığına uğrattı ama oyun olarak hayal kırıklığına uğramadığımı daha önce de söylemiştim bugün tekrar ediyorum. Belki bitirme alanında, son bölümde bazı eksikliklerimiz vardı, golü bulamadık ama savaşma ruhu, sahadaydı. Oyuncularımızın, oyun içindeki katılımı çok yüksekti, bence bu çok önemli bir temel oluşturuyor bizim açımızdan. Tamam daha etkili olmalıyız, tamam ön tarafta daha fazla üretmeliyiz, üretken olmalıyız bunları anlıyorum ama bunlar da şu an sahip olduğumuz temelin üzerine koyulabilecek şeylerdir, o yüzden umutluyum" cevabını verdi.



"BEN SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"



Bir gazetecinin kendi ruh halinizi nasıl değerlendiriyorsunuz sorusu üzerine La Guen, "Benim ruh halim şöyle; ben savaşacağım. Ben savaşmaya devam edeceğim. Tabii ki herkesin işine saygı duyuyorum. Sizlerin de işlerinize, sizlerin de ortaya koyduğu düşünceye saygı duyuyorum. Beni ilgilendiren taraf sahanın içidir. Herkes kendi işini yapmalı, dolayısıyla bende kendi işimi yapmalıyım. Ben elimden geleni, oyuncularımla birlikte sahanın içerisinde savaşan bir takım ortaya koyma görevini elimden gelen maksimum çabayla yapmaya çalışıyorum. Tabii ki her birinize saygı duyuyorum, benim işim saha içi ile alakalı ve ben umutluyum" dedi.



"OYUNCULARIM BENİM İSTİFAMI İSTİYOR OLSALARDI YADA BANA HİSSETTİRSELERDİ BELKİ DURUMLAR DEĞİŞİK OLURDU"

Bir gazetecinin son haftalardaki kötü performansın takım içi iletişimi etkileyip etkilemediğini sorması üzerine Le Guen, "Futbolda bu hep vardır, eğer kazanamıyorsanız belli problemler, karmaşıklıklar yaşanır takım içi iletişimde. Belki uzun süredir kazanamayan takım olduğumuz için iletişimi eskisi gibi yakalama konusunda belli zorluklar yaşıyor olabiliriz ama tabii ki bu sonuçlarla alakalı. Büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum aramızda, yanlış anlaşılmalara yer yok oyuncularımla aramda, onlara da sorabilirsiniz bunu onlar da düşünecektir. Bugün bulunduğumuz durumda onlar benim istifa etmemi istiyor olsalardı ya da bana böyle hissettiriyor olsalardı belki durumlar değişik olabilirdi ama onlarla da konuşabilirsiniz. Belki de yanılıyorum şu anda ama ben iletişimimizin iyi gittiğine inanıyorum" dedi. Her gün kendi kritiğini yaptığını belirten Fransız teknik adam, "Ben buranın sorumlusuyum. Her gün kendi değerlendirmemi yapıyorum, umarım sizler de yapıyorsunuzdur" diye konuştu.



