 Le Guen: En büyük sorun güven kaybı

Takımın geride bıraktıkları haftada çok iyi çalışmalar ve maçlar yaptığını söyleyen Paul Le Guen,”Geride bıraktığımız hafta için bir değerlendirme yapmak gerekirse şunu söyleyebilirim. Kolaylıkla, bu 2 günde oynadığımız maçlara takımın ve oyuncuların çok ihtiyacı vardı. Çünkü ritmimizi, seviyemizi yükseltmemiz gerekiyordu. Bu hafta içinde çok çalıştık, bu 2 maçı da üst üste koyunca belli bir yükleme seviyesine ulaştı oyuncularımız buna gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Bende bu iyi yüklemeleri yapabildiğimiz için oyuncularımıza Balıkesirspor, U21 takımımıza karşı bunu yapabildiğimiz için gerçekten çok mutluyum” dedi.

DİNLENMİŞ ÇIKACAĞIZ

Lig maratonunun başlayacağına dikkat çeken Fransız teknik direktör, “Daha fazla maç yapmayacağız. Artık dinlenme ve sezonun açılış maçına kadar enerjimizi en üst seviyeye çıkarma zamanı. Zaten programım da buna göreydi. Bu haftayı yoğun geçirecektik hem çalışma anlamında hem de oynadığımız maçlarla. Ama önümüzdeki haftanın programı daha çok ligin ilk maçına taze, dinlenmiş kadro ile çıkmak üzerine olacak. Bu hafta çok çalışacaktık, saha içerisinde çok çalışacaktık. Ritim kazanma adına maçlar yapacaktık. Önümüzdeki hafta belki saha içerisindeki antrenmanların yükü bu haftaya göre azalacak olabilir ama taktiksel ve maç hazırlığı anlamında içerideki çalışmalarımız belki daha yoğun olacak bu şekilde önümüzdeki hafta ilk maçımıza en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum” diyerek şunları söyledi:

''TRANSFERLER GECİKTİ “

Bazı oyuncularımız tatilden geç döndü. Bazı transferlerimiz ise sandığımızdan geç bitti. Badu için de aynısı geçerliydi. Transferinin bittiği gün, yoğun bir gün geçirdi. Yolculuk yaptı. İmza attı. Antrenmana, ardından maça çıktı. Oynamak istemedi, ama ben yine de oynaması için ısrar ettim. Çünkü bu dakikadan itibaren takımın birlik beraberliği çok önemli. Onu sağlamamız adına en azından bir maç oynaması gerekiyordu. Bu dakikadan sonra önemli olan şey bu birlikteliği devam ettirmek.

” EN BÜYÜK SORUN GÜVEN “

En büyük eksiğimiz güven. Ben onu sağlamaya çalışıyorum. Özellikle geçen sezonki travmaların üzerine bazı oyuncularımızda hala bu özgüven eksikliğini görebiliyorum. Özgüvenle alakalı çalışmalar yürütüyorum. Bazı oyuncularımız geçen sezondan derslerini aldılar ve bu travmanın üstesinden geldiler. Bazı oyuncularımızın ligin en iyi oyuncuları olabilecek kapasitede olduklarını düşünüyorum. Bu bizim avantajımız. Diğer yandan transferlerde geç kaldık ama bu bizim tercihimizdi. Çünkü fiyatlar yüksekti ve transferlerin isabetli olduğuna dair kesin ve garanti ruh haliyle bitirmek istedik. Belki riskli bir hamleydi ama birlikte bu kararları aldık, birlikte uyguladık. Dün hazır değildi ama Pascal ve Badu’yu ilk 11’de sahaya sürdüm çünkü bütünlüğü sağlamamız gerekiyor.

” 1 HAFTAMIZ KALDI “

Unutmamamız gereken bir şey var ki bizim lig başına kadar hazır olmamız gerekiyordu. Ligin başlaması için 1 haftalık süremiz var. Umuyorum ki hazır olacağız. 2-3 oyuncu transferi gerçekleşirse kadromuz daha iyi olacak diye düşünüyorum. Zaten sizde biliyorsunuz ne istediğimi. Bir yandan elimizde olan oyuncularla alakalı bu haftanın çok önemli olduğunu söyleyebilirim, bu haftayı elimizdeki oyuncularla iyi geçirdiğimizi söyleyebilirim.

” MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’İ İZLEDİK “

Medipol Başakşehir maçında oyun planımız bizim aramızda ama şunu söylebilirim. Alçak gönüllü bir şekilde oynayacağız. Özgüvenimizi koruyarak karşı takıma istediğimizi ilk andan itibaren belli ederek oynayacağız. Rakibimiz zaten iyi olan kadrolarına Clichy, Gökhan İnler gibi oyuncuları katarak daha da güçlendi. Bundan sonrası bize kalmış biz isteğimizi ortaya koyacağız. Elimizden geldiğince onları rahatsız etmeye çalışacağız.”



