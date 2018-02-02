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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriLe Guen: Buraya 6 aylığına gelmedim
Futbol Le Guen: Buraya 6 aylığına gelmedim
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Futbol
02.02.2018 - 23:15, Son Güncelleme:

Le Guen: Buraya 6 aylığına gelmedim

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Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, son haftalardaki bazı sonuçların hayal kırıklığı olduğunu ifade ederek, "Kötümser bir hava benim üzerimde yoktu. Ben buraya 6 aylığına gelmedim. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Paul Le Guen, 2-2’lik Beşiktaş beraberliğini değerlendirdi. İyi bir karşılaşma oynadıklarını düşündüğünü ifade eden Le Guen, “Tempolu maç oldu. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Belki galibiyet alamadık ama, oyuncularım maksimum seviyede oynadı. Bir hoca olarak bu durum mutlu olmak için bir sebeptir” dedi.

“Oyuncularımı tebrik edeceğim”

Sow’un oynamayışının takıma etkisi sorulması üzerine Le Guen, “Bir teknik direktör için bence en iyisi bütün oyuncuların oynamaya hazır olması ve onların içerisinde seçim yapması. Bugün tek eksiğimiz Sow değildi. Bundan dolayı şikayet etmeyeceğim. Bu akşam için söyleyeceğim şey, oyuncularımı tebrik edeceğim” diye cevapladı.

"Bostock oynamaya hazırdı"

Yeni transferler ve Bostock ile alakalı soruya Le Guen, “Oyuncularımı bir maçla değerlendirecek değilim. Arkadaşlar buraya 5-10 maç oynamaya gelmiyorlar. Uzun süre oynamaya geliyorlar. Henüz değerlendirmek mümkün değil. Bostock, ile maçın öncesinde çok konuştuk. Özellikli oyuncu olduğunu biliyordum. Buraya geldiğinde oynamaya hazırdı. Orta saha oyuncusuna ihtiyacımız vardı. Buda takıma girişine aciliyet kazandırdı. Sakatlıklar sebebiyle biraz mecburiyet oldu. Shehu’nun ikinci maçı olmasına rağmen etkili bir performans ortaya koydu” şeklinde cevapladı.

Son zamanlarda oluşan olumsuz hava ile alakalı soruya Le Guen, şu cevabı verdi:

Futbol böyledir. Eleştiriler her zaman vardır ve olacaktır. Bununla başa çıkabildiğimi düşünüyorum. Son haftalardaki bazı sonuçlar hayal kırıklığıydı. Kötümser bir hava benim üzerimde yoktu. Ben buraya 6 aylığına gelmedim. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. İyi oyuncular kadromuza kattık. Kendimizi geliştirmeliyiz. Bazı takımlarla rekabet etmemiz hala zor. Ben ocak transfer dönemlerini hiç sevmiyorum. Bazı oyuncular gidebileceklerini düşünüyor. Soru işaretleriyle futbol oynuyor.”

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