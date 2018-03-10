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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriLe Guen: Bunu kabullenmek çok zor
Futbol Le Guen: Bunu kabullenmek çok zor
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Futbol
10.03.2018 - 19:07, Son Güncelleme:

Le Guen: Bunu kabullenmek çok zor

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Le Guen: Bunu kabullenmek çok zor

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Osmanlıspor kendi sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "3 puan almak zorundaydık. Her hafta çetin bir mücadele var. Bizim için son haftalarda oyun anlamında aslında kötü değildik ama skor alamıyorduk. Bugün de bizim için bu çok önemliydi. Çok farklı kazanabilirdik. Bursaspor'un belirli oyuncularını kilitledik sonra kendi oyunumuzu sergiledik ve pozisyonlara girdik. Takımımı kutluyorum. Bursaspor benim için çok farklı ve değeri olan bir kulüp. Bizim için çok önemli bir 3 puandı" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise şöyle konuştu:

"Teknik direktör olarak tabii ki çok zor bunu kabullenmek. Özellikle geçen hafta öylesine güzel bir performans sergilemiş, güzel bir galibiyet almışken. Onun üstüne hemen bir hafta sonrasında bu şekilde bir savunma ortaya koymak ve bugün yediğimiz golleri yemek gerçekten bir teknik direktör için kabullenilmesi imkansız olan şeyler. Eğer yüksek seviyede oynamak istiyorsanız bu golleri yiyemezsiniz. Yüksek seviyede oynadığımız oldu. Bunu ligin ilk yarısında göstermiştik. İki gol yedikten sonra maça dönmek istedik ama organizasyonumuzu kaybettik. Böyle iki golle yenilmek bizim adımıza gerçekten çok yazık."

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