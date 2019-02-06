Lazio'nun konuğu Salih Uçan'lı Empoli! iddaa'da en popüler tercih ise...
İtalya Kupası yarı finalleri ve Six Nations ragbi karşılaşmaları sebebiyle fikstürde değişikliğe giden İtalya Futbol Federasyonu, 'Lazio-Empoli' maçını 7 Şubat'a çekti. Takımlardan son gelişmelere ve en popüler iddaa tercihine göz atalım...
- Empoli'den 2 gün az dinlenen Lazio'da, teknik patron Simone Inzaghi dertli... 'Elbette hafta sonu oynamayı dilerdim. Rakipten daha az dinlenip bu maça çıkacağız.'
- 28 resmi maçta 22 gole katkı (15 gol - 7 asist) veren Ciro Immobile ve 17 Serie A maçında 5 asist yapan Luis Alberto'nun durumları maç saati netleşecek.
- Napoli ve Juventus yenilgileri sonrası ilk 4'ün dışına düşen Lazio, son olarak Frosinone deplasmanında 1-0 kazanıp nefes almıştı.
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Empoli
- Miha Zajc'ın transferiyle gündeme gelen Salih Uçan, Empoli formasıyla bu sezon sadece 6 maçta forma şansı bulabildi. Serie A'daki tek golünü ise Zajc'ın yerine oyuna girdiği Frosinone maçında atmıştı.
- 4 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamışlardı ama üzerine 7 maçlık 'galibiyetsizlik' serisi yakalayıp düşme hattına kadar geldiler. (Bologna 17 puanla 18'inci - Empoli 18 puanla 17'nci)
- Serie A'da oynadıkları son 4 Lazio maçını kaybettiler, Olimpico'da oynadıkları son 3 Lazio maçına da gol atamadan kaybettiler. İşleri oldukça zor...
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