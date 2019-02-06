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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
06.02.2019 - 20:12, Son Güncelleme:

Lazio'nun konuğu Salih Uçan'lı Empoli! iddaa'da en popüler tercih ise...

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Lazio'nun konuğu Salih Uçan'lı Empoli! iddaa'da en popüler tercih ise...

İtalya Kupası yarı finalleri ve Six Nations ragbi karşılaşmaları sebebiyle fikstürde değişikliğe giden İtalya Futbol Federasyonu, 'Lazio-Empoli' maçını 7 Şubat'a çekti. Takımlardan son gelişmelere ve en popüler iddaa tercihine göz atalım...

Lazio

- Empoli'den 2 gün az dinlenen Lazio'da, teknik patron Simone Inzaghi dertli... 'Elbette hafta sonu oynamayı dilerdim. Rakipten daha az dinlenip bu maça çıkacağız.'

- 28 resmi maçta 22 gole katkı (15 gol - 7 asist) veren Ciro Immobile ve 17 Serie A maçında 5 asist yapan Luis Alberto'nun durumları maç saati netleşecek.

- Napoli ve Juventus yenilgileri sonrası ilk 4'ün dışına düşen Lazio, son olarak Frosinone deplasmanında 1-0 kazanıp nefes almıştı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 482Lazio - Empoli
    3
    MS1
    1,15
    2633kez oynandı
Hemen Oyna
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Empoli

- Miha Zajc'ın transferiyle gündeme gelen Salih Uçan, Empoli formasıyla bu sezon sadece 6 maçta forma şansı bulabildi. Serie A'daki tek golünü ise Zajc'ın yerine oyuna girdiği Frosinone maçında atmıştı.

- 4 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamışlardı ama üzerine 7 maçlık 'galibiyetsizlik' serisi yakalayıp düşme hattına kadar geldiler. (Bologna 17 puanla 18'inci - Empoli 18 puanla 17'nci)

- Serie A'da oynadıkları son 4 Lazio maçını kaybettiler, Olimpico'da oynadıkları son 3 Lazio maçına da gol atamadan kaybettiler. İşleri oldukça zor...

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