Lazio, Yunus için geliyor
Galatasaray, Ozan Kabak’ın ardından bir genç futbolcusunu daha Avrupa’ya gönderiyor.
Sarı kırmızılı kulübün altyapısından yetişen ve halen A takım kadrosunda yer alan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yunus Akgün, İtalya’nın köklü kulüplerinden Lazio yolunda... Corriere dello Sport gazetesi, Lazio yöneticilerinin önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek Yunus’un bonservis bedeli için Galatasaray ile pazarlığa oturacağını yazdı. Gazete, Roma kulübünün bonservis için 3 milyon Euro teklif edeceğini de belirtti. UEFA’nın Finansal Fair Play kuralları gereği ‘sattığı kadar almak’ zorunda olan Galatasaray yönetiminin transfere kaynak yaratmak amacıyla Yunus’un satışına onay vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz ocak ayında da Belçika’nın Anderlecht Kulübü genç futbolcuya talip olmuş ancak transfer son anda gerçekleşmemişti. Anderlecht yönetimi, Yunus Akgün’e ilgisini sürdürürken, genç futbolcunun, kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği belirtildi.
BU SEZON 22 MAÇTA OYNADI
Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Yunus, bu sezon sarı kırmızılı kulüpte profesyonelliğe adım attı. Aynı zamanda forvet de oynayabilen genç futbolcu, geçen sezon 22 maçta toplam 941 dakika süre aldı ve 4 gol atıp 3 asist yaptı... Yunus, genç milli takımlarda da toplam 43 karşılaşmada forma giydi.
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