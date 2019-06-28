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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Lazio, Yunus için geliyor

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Lazio, Yunus için geliyor

Galatasaray, Ozan Kabak’ın ardından bir genç futbolcusunu daha Avrupa’ya gönderiyor.

 Sarı kırmızılı kulübün altyapısından yetişen ve halen A takım kadrosunda yer alan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yunus Akgün, İtalya’nın köklü kulüplerinden Lazio yolunda... Corriere dello Sport gazetesi, Lazio yöneticilerinin önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek Yunus’un bonservis bedeli için Galatasaray ile pazarlığa oturacağını yazdı. Gazete, Roma kulübünün bonservis için 3 milyon Euro teklif edeceğini de belirtti. UEFA’nın Finansal Fair Play kuralları gereği ‘sattığı kadar almak’ zorunda olan Galatasaray  yönetiminin transfere kaynak yaratmak amacıyla Yunus’un satışına onay vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz ocak ayında da Belçika’nın Anderlecht Kulübü genç futbolcuya talip olmuş ancak transfer son anda gerçekleşmemişti. Anderlecht yönetimi, Yunus Akgün’e ilgisini sürdürürken, genç futbolcunun, kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği belirtildi.

BU SEZON 22 MAÇTA OYNADI

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Yunus, bu sezon sarı kırmızılı kulüpte profesyonelliğe adım attı. Aynı zamanda forvet de oynayabilen genç futbolcu, geçen sezon 22 maçta toplam 941 dakika süre aldı ve 4 gol atıp 3 asist yaptı... Yunus, genç milli takımlarda da toplam 43 karşılaşmada forma giydi.

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