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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
23.04.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Lazio, Trabzonsporlu Ömer İmamoğlu'nun peşinde

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Lazio, Trabzonsporlu Ömer İmamoğlu'nun peşinde

Trabzonspor'un 17 yaşındaki genç santrforu Ömer İmamoğlu'yla ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Lazio kulübünün sportif direktörlüğünü yürüten Igli Tare'nin genç golcüyü takıma kazandırabilmek için yoğun bir çaba harcadığı öne sürüldü.

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz Altınordu'dan kadrosuna kattığı genç golcüsü Ömer İmamoğlu'yla ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Lazio'ya yakınlığıyla bilinen "La Lazio Siamo Noi" adlı internet sitesinin özel haberine göre İtalyan kulübü, sportif direktör Igli Tare'ye 17 yaşındaki futbolcuyu takıma kazandırabilmesi için tam yetki verdi.

Trabzonspor, Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor!

Haberde Serie A ekibinin İmamoğlu transferi için uzun bir süredir nabız yokladığı ancak oyuncunun menajeri Ali Egesel'in direnciyle karşılaştığı ifade edildi. Öte yandan Inter ve Sevilla'nın da yakından ilgilendiği öne sürülen 1.88 boyundaki yıldız isim için Trabzonspor'un yüksek bir bonservis bedeli isteyeceği kaydedildi.

Trabzonspor'un bugün yapılan antrenmanında misafirleri vardı...

Trabzonsporlu futbolcular çocuklarla buluştu23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Trabzon'da öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrenciler antrenmanı izledi. Öğrenciler, yoğun ilgi gösterdiği futbolcular ve teknik heyetle antrenman öncesi anı fotoğrafı çekildi. Öğrenciler beraberinde getirdikleri bordo mavili formaları da futbolculara imzalattı.
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Lazio, Trabzonsporlu Ömer İmamoğlunun peşinde

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