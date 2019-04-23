Lazio, Trabzonsporlu Ömer İmamoğlu'nun peşinde
Trabzonspor'un 17 yaşındaki genç santrforu Ömer İmamoğlu'yla ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.
Lazio kulübünün sportif direktörlüğünü yürüten Igli Tare'nin genç golcüyü takıma kazandırabilmek için yoğun bir çaba harcadığı öne sürüldü.
Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz Altınordu'dan kadrosuna kattığı genç golcüsü Ömer İmamoğlu'yla ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Lazio'ya yakınlığıyla bilinen "La Lazio Siamo Noi" adlı internet sitesinin özel haberine göre İtalyan kulübü, sportif direktör Igli Tare'ye 17 yaşındaki futbolcuyu takıma kazandırabilmesi için tam yetki verdi.
Haberde Serie A ekibinin İmamoğlu transferi için uzun bir süredir nabız yokladığı ancak oyuncunun menajeri Ali Egesel'in direnciyle karşılaştığı ifade edildi. Öte yandan Inter ve Sevilla'nın da yakından ilgilendiği öne sürülen 1.88 boyundaki yıldız isim için Trabzonspor'un yüksek bir bonservis bedeli isteyeceği kaydedildi.
Trabzonspor'un bugün yapılan antrenmanında misafirleri vardı...
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