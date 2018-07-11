Lawro'dan sürpriz yarı final tahmini!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri Dünya Kupası Haberleri Lawro'dan sürpriz yarı final tahmini!
GeriDünya Kupası Lawro'dan sürpriz yarı final tahmini!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya Kupası
Çeviren: Cengiz İzmitli / Foto: Reuters
11.07.2018 - 16:27, Son Güncelleme:

Lawro'dan sürpriz yarı final tahmini!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lawro'dan sürpriz yarı final tahmini!

BBC Sport'un futbol uzmanı Mark Lawrenson, "Hırvatistan-İngiltere" maçıyla ilgili sürpriz bir tahminde bulundu.

Çeyrek finallerde 3/4 başarılı tahminde bulunan Lawrenson, Son 16 turunda da 6/8 yapmıştı.

"Fransa-Belçika" maçında "2-0" öneren BBC Sport'un futbol uzmanı, "Hırvatistan-İngiltere" maçıyla ilgili sürpriz bir tahminde bulundu.

İşte o açıklamalar...

"Hırvatistan'ın hem Danimarka, hem de Rusya maçlarını yerinde takip ettim. Kadrolarında müthiş isimler var ve şüphesiz, gruptaki anlamsız Belçika maçını bir kenara bırakırsak, İngiltere'nin bugüne kadar karşılaşacağı en iyi takım olacaklar."

"Dolayısıyla, Gareth Southgate'in öğrencilerinin, şu ana kadar gösterdiği performansı yukarı çekmesi gerekiyor. Ama içimden bir his, öyle ya da böyle İngiltere bir yolunu bulup turu geçecek diyor."

"Böyle şeyler bazen yazılır, bilirsiniz... İngiltere'nin yarı finale gelene kadar yolunun bu şekilde açılması, turu geçmeleri adına içimde oluşan hissi destekliyor."

"Hırvatistan iki eleme maçında da uzatma oynadı, penaltılara kadar gitti. Rusya maçının sonlarında bazı oyuncuların mecalleri kalmamış gibiydi." 

"İngiltere'nin performanstan ziyade skorları daha iyiydi. Açık oyunda daha fazla pozisyon yaratabilirler, bunu yapabileceklerini biliyorum ama henüz bunları göremedik. Hala enerjilerinin kaldığını hissediyorum."

"Uzatma sonunda İngiltere turu atlar ve finale uzanır."

En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 172Hırvatistan - İngiltere
    1
    MS2
    2,00
    19147kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
Hırvatistan-İngiltere TEK MAÇ iddaa tahminleri - 11 Temmuz 2018Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 11 Temmuz Çarşamba iddaa programında yer alan Dünya Kupası yarı final maçını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonucu tahminini paylaştı. "Hırvatistan-İngiltere" maçını MBS1 olarak Nesine.com'da oynayabilirsiniz.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Lawro'dan sürpriz yarı final tahmini!

TFF’den Cüneyt Çakır’a moral ziyareti

Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye maliyeti

R

Eski Dünya Kupaları'na Ne Kadar Hakimsin?