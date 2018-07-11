Lawro'dan sürpriz yarı final tahmini!
BBC Sport'un futbol uzmanı Mark Lawrenson, "Hırvatistan-İngiltere" maçıyla ilgili sürpriz bir tahminde bulundu.
Çeyrek finallerde 3/4 başarılı tahminde bulunan Lawrenson, Son 16 turunda da 6/8 yapmıştı.
"Fransa-Belçika" maçında "2-0" öneren BBC Sport'un futbol uzmanı, "Hırvatistan-İngiltere" maçıyla ilgili sürpriz bir tahminde bulundu.
İşte o açıklamalar...
"Hırvatistan'ın hem Danimarka, hem de Rusya maçlarını yerinde takip ettim. Kadrolarında müthiş isimler var ve şüphesiz, gruptaki anlamsız Belçika maçını bir kenara bırakırsak, İngiltere'nin bugüne kadar karşılaşacağı en iyi takım olacaklar."
"Dolayısıyla, Gareth Southgate'in öğrencilerinin, şu ana kadar gösterdiği performansı yukarı çekmesi gerekiyor. Ama içimden bir his, öyle ya da böyle İngiltere bir yolunu bulup turu geçecek diyor."
"Böyle şeyler bazen yazılır, bilirsiniz... İngiltere'nin yarı finale gelene kadar yolunun bu şekilde açılması, turu geçmeleri adına içimde oluşan hissi destekliyor."
"Hırvatistan iki eleme maçında da uzatma oynadı, penaltılara kadar gitti. Rusya maçının sonlarında bazı oyuncuların mecalleri kalmamış gibiydi."
"İngiltere'nin performanstan ziyade skorları daha iyiydi. Açık oyunda daha fazla pozisyon yaratabilirler, bunu yapabileceklerini biliyorum ama henüz bunları göremedik. Hala enerjilerinin kaldığını hissediyorum."
"Uzatma sonunda İngiltere turu atlar ve finale uzanır."
En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle