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Laver Cup'a noktayı Federer koydu!

Şampiyonluk maçında Kyrgios'u mağlup eden İsviçreli tenisçi, bu yıl ilk kez düzenlenen organizasyonda kupayı Avrupa Takımı'na getirdi.

Hürriyet Haber
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Erkekler tenisinde Avrupalı isimlerle dünya karmasını karşı karşıya getiren Laver Cup'ta şampiyonluk Avrupa Takımı'nın oldu.

Her maçın 3 puanla ödüllendirildiği ve 13 puana ulaşan takımın zafere uzanacağı organizasyonun son günü, çiftler mücadelesiyle açıldı. Tomas Berdych&Marin Cilic ikilisini tie-break'e giden iki sette mağlup eden Jack Sock ve John Isner, Dünya Takımı'nı 6 puana taşıdı ve 9 puanlı Avrupa Takımı'na bir adım yaklaştı.

Günün ikinci maçında ise yeni neslin yıldızı Alexander Zverev, sezonun formda ismi Sam Querrey'yi 6-4'lük iki sette devirdi ve bu sonuçla durumu 12-6'ya getiren Avrupa takımı şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Bir sonraki maçında ATP dünya sıralamasını 1 numarası Rafael Nadal'ındı. Rakibi John Isner'ı mağlup etmesi durumunda kupayı Avrupa Takımı'na getirecek olan İspanyol tenisçi, sürpriz bir şekilde korttan mağlup ayrıldı. 7-5, 7-6'lık setlerle sonuca giden Isner, farkı yeniden 3 puana düşürdü ve Dünya Takımı'nı umutlandırdı.

Organizasyona nokta koymak ise, tarihte en fazla Grand Slam şampiyonluğunun sahibi olan Roger Federer'e düştü. Nick Kyrgios karşısında ilk seti 6-4 ile kaybeden İsviçreli efsane, ikinci seti tie-break'le aldı ve maçı final tie-break'ine taşıdı. Burada da Avustralyalı rakibine 11-9'luk üstünlük kuran Federer, eşleşmede skoru 15-9 yaparak bu yıl ilk kez düzenlenen Laver Cup'ta kupayı Avrupa Takımı'na getirdi.

Maç sonunda erkekler tenisinin 1 ve 2 numarası Nadal ile Federer'in sevinci görülmeye değerdi.

TenisFedererNadal
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