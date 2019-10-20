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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
20.10.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Lauvergne 13 sayıyla döndü, Fenerbahçe Beko rahat kazandı!

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Lauvergne 13 sayıyla döndü, Fenerbahçe Beko rahat kazandı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 74-60 mağlup etti. Sakatlığını atlatıp parkelere dönen sarı lacivertlilerin Fransız uzunu Joffrey Lauvergne, karşılaşmayı 13 sayıyla tamamladı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Erşan Kartal, Sinan Üşgüder, Sinem Tetik

Fenerbahçe Beko: Westermann 3, De Colo 7, Melih Mahmutoğlu 2, Williams 8, Lauvergne 13, Efe Ergi Tırpancı 1, Ekrem Sancaklı 7, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 8, Sloukas 10, Berkay Candan 12, İsmail Karabilen

Bahçeşehir Koleji: Cevat Alper Özcan 2, Muhammed Doğan Şenli 2, Hardy 6, Johnson 19, Armand 10, Golden 7, Can Altıntığ, Altan Erol 5, Clark 9, Abdülkadir Gülşen

1. Periyot: 13-7
Devre: 33-26
3. Periyot: 58-41

Beş faulle çıkan: 34.18 Clark (Bahçeşehir Koleji)

İlk çeyreğe iki ekip de kötü hücum ederek başladı. Lauvergne ve Williams'la pota altından sayılar üreten Fenerbaçe Beko, ilk çeyreği 13-7 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Hardy ve Armand'la boyalı alandan basketler bulan Bahçeşehir Koleji'ne, Berkay Candan ile Ali Muhammed'in üç sayılık basketleriyle karşılık veren Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 31-20. Konuk ekip, Clark'ın kaydettiği sayılarla farkı tek hanelere indirse de sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 33-26 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumlardan boş dönen Bahçeşehir Koleji karşısında Westermann'la dış atışlardan Lauvergne'le de pota altından sayılar üreten Fenerbahçe Beko, farkı açmaya devam etti ve final periyoduna 58-41 üstün girdi.

Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, sahadan 74-60 galip ayrıldı.

Öte yandan, Joffrey Lauvergne yaklaşık 8 aylık bir aranın ardından ilk kez resmi maça çıktı ve karşılaşmayı 13 sayıyla tamamladı.

Lauvergne 13 sayıyla döndü, Fenerbahçe Beko rahat kazandı

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