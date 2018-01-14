« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Latovlevici: Hagi idolümdü

Latovlevici: Hagi idolümdü

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Iasmin Latovlevici, Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta ile oynanan ve 2-0 galip geldikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Devre arası kampında bir hazırlık maçı oynadıklarını dile getiren Latovlevici, "Çok fazla söylenecek birşey yok. Antrenman havasında geçen bir maç ama diğer taraftan da önemli. Hocamız için de önemliydi aslında takımı görme açısından. Bizim için de önemliydi" dedi.

"HAGİ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER YAPTI"

Latovlevici, 1996-2000 yıllarında Galatasaray'da forma giyen Gheorghe Hagi'nin kendisi için çok önemli şeyler yaptığını ve küçükken idolü olduğunu söyleyerek, "Aynı dili konuştuğunuz insanlarla buluşmanız ve maç yapmanız güzeldi. Benim için iyi oldu" diye konuştu.

4 ayda 2 defa ameliyat olduğunu da hatırlatan Latovlevici, "Hayatımda ilk defa böyle bir şey gerçekleşti. Bu zor dönemde benimle beraber olan aileme ve kulübe teşekkür ediyorum" şekilnde konuştu.

Iasmin latovlevici

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ