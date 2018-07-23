LASK Linz nerenin takımı?
LASK Linz takımı, temsilcimiz Beşiktaş'ın muhtemel rakibi olmasının ardından araştırılmaya başlandı. Avusturya'nın Linz bölgesinin takımı olan LASK, siyah beyaz renklere sahiptir. İşte, LASK Linz takımı hakkında merak edilen bazı detaylar
LASK Linz takımı, zaman zaman içerisinde Türk oyuncular da bulundurmaktadır. Takımın geçmişi ve kariyeri ise şu şekildedir;
2014
Birinci Lige dahil oluşu
2013
"Freunde des LASK" yatırımcı grubu tarafından satın alma
2007
Bundesliga'da yeniden ortaya çıktı (2. ligin şampiyonu)
1994
Bundesliga'da yeniden ortaya çıktı
1985
UEFA Kupası'nda Inter Milan'a karşı 1-0 galibiyet
1979
Bundesliga'ya yeniden çıktı (2. ligin şampiyonu)
1965
Viyana dışından iki kupa kazanan ilk takım oldu (Şampiyonluk ve Kupa Şampiyonluğu)
1958
Bundesliga'da 1958 yeniden ortaya çıkması (2. ligin şampiyonu)
1950
2. ligin şampiyonu
1931
"Altın Yıl" (Avusturyalı amatör şampiyonu, Yukarı Avusturya şampiyonu, Yukarı Avusturya Kupa Şampiyonu)
1924
LASK için ilk şampiyonluk (OÖ ulusal şampiyonu)
1919
"Linzer Athletik Sport Klub" (LASK) olarak yeniden adlandırıldı
1908
25 Temmuz 1908'de "Linzer Spor Kulübü" (LSK) olarak kulübün kurulması
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