LASK Linz nerenin takımı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
23.07.2018 - 16:29, Son Güncelleme:

LASK Linz nerenin takımı?

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LASK Linz nerenin takımı?

LASK Linz takımı, temsilcimiz Beşiktaş'ın muhtemel rakibi olmasının ardından araştırılmaya başlandı. Avusturya'nın Linz bölgesinin takımı olan LASK, siyah beyaz renklere sahiptir. İşte, LASK Linz takımı hakkında merak edilen bazı detaylar

LASK Linz takımı, zaman zaman içerisinde Türk oyuncular da bulundurmaktadır. Takımın geçmişi ve kariyeri ise şu şekildedir;

2014
Birinci Lige dahil oluşu

2013
"Freunde des LASK" yatırımcı grubu tarafından satın alma

2007
Bundesliga'da yeniden ortaya çıktı (2. ligin şampiyonu)

1994
Bundesliga'da yeniden ortaya çıktı

1985
UEFA Kupası'nda Inter Milan'a karşı 1-0 galibiyet

1979
Bundesliga'ya yeniden çıktı (2. ligin şampiyonu)

1965
Viyana dışından iki kupa kazanan ilk takım oldu (Şampiyonluk ve Kupa Şampiyonluğu)

1958
Bundesliga'da 1958 yeniden ortaya çıkması (2. ligin şampiyonu)

1950
2. ligin şampiyonu

1931
"Altın Yıl" (Avusturyalı amatör şampiyonu, Yukarı Avusturya şampiyonu, Yukarı Avusturya Kupa Şampiyonu)

1924
LASK için ilk şampiyonluk (OÖ ulusal şampiyonu)

1919
"Linzer Athletik Sport Klub" (LASK) olarak yeniden adlandırıldı

1908
25 Temmuz 1908'de "Linzer Spor Kulübü" (LSK) olarak kulübün kurulması

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