LASK Linz Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
15.08.2018 - 22:00, Son Güncelleme:

LASK Linz Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

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LASK Linz Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

LASK Linz Beşiktaş maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş yarın Avusturya'nın LASK Linz ekibiyle karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçı kendi evinde 1-0 kazanan Beşiktaş, deplasmandan güzel bir skor alıp adını Avrupa Ligi'ne yazdırmak istiyor. Peki, LASK Linz Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

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  • Siyah-beyaz isyan
  • Siyah-beyaz isyan
  • Siyah-beyaz isyan
  • Siyah-beyaz isyan
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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın temsilcimiz Beşiktaş, LASK Linz ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanan ilk maçı Ryan Babel'in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, Avusturya'da oynayacağı rövanş maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, LASK Linz Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

LASK Linz Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

16 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'de başlayacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşa henüz belli değil. Maçı yayınlayacak kanal belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

Avrupa karnesi

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar çıktı.

Avrupa’daki en farklı galibiyetini bu sezon aldı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park’ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul’da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası’nda Liechtenstein ekibi Vaduz’u evinde 5-1 yendi.

Avusturya takımlarıyla 9. maç

Beşiktaş, LASK Linz karşısında Avusturya ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 9. müsabakasını oynayacak. Avrupa’da bir Avusturya takımına karşı ilk maçını 1960-1961 sezonunda yapan Beşiktaş, geride kalan 8 karşılaşmanın tamamını Rapid Wien ile oynadı. Rakibini 3 kez yenen siyah-beyazlılar, bir maçtan beraberlikle ayrıldı, 4 karşılaşmada ise mağlup oldu.

Atiba Hutchinson kadroda yok

Beşiktaş'ın LASK Linz maçı öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda Atiba Hutchinson, Orkan Çınar ve yeni transferlerden Umut Nayır yer almadı. Diğer yandan Domagoj Vida, Ricardo Quaresma ve Pepe ise kadroda yer alan isimler oldu.

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