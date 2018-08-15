LASK Linz Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
LASK Linz Beşiktaş maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş yarın Avusturya'nın LASK Linz ekibiyle karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçı kendi evinde 1-0 kazanan Beşiktaş, deplasmandan güzel bir skor alıp adını Avrupa Ligi'ne yazdırmak istiyor. Peki, LASK Linz Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın temsilcimiz Beşiktaş, LASK Linz ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanan ilk maçı Ryan Babel'in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, Avusturya'da oynayacağı rövanş maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, LASK Linz Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
LASK Linz Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
16 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'de başlayacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşa henüz belli değil. Maçı yayınlayacak kanal belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
Avrupa karnesi
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar çıktı.
Avrupa’daki en farklı galibiyetini bu sezon aldı
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park’ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul’da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası’nda Liechtenstein ekibi Vaduz’u evinde 5-1 yendi.
Avusturya takımlarıyla 9. maç
Beşiktaş, LASK Linz karşısında Avusturya ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 9. müsabakasını oynayacak. Avrupa’da bir Avusturya takımına karşı ilk maçını 1960-1961 sezonunda yapan Beşiktaş, geride kalan 8 karşılaşmanın tamamını Rapid Wien ile oynadı. Rakibini 3 kez yenen siyah-beyazlılar, bir maçtan beraberlikle ayrıldı, 4 karşılaşmada ise mağlup oldu.
Atiba Hutchinson kadroda yok
Beşiktaş'ın LASK Linz maçı öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda Atiba Hutchinson, Orkan Çınar ve yeni transferlerden Umut Nayır yer almadı. Diğer yandan Domagoj Vida, Ricardo Quaresma ve Pepe ise kadroda yer alan isimler oldu.
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