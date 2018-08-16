LASK Linz Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? İşte maçın ilk 11'leri
LASK Linz Beşiktaş maçı bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek kritik bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu rövanş maçında bu akşam temsilcimiz Beşiktaş, Avusturya ekibi LASK Linz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçı Ryan Babel'in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, deplasmandan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde maçın ilk 11'leri belli oldu. Peki, LASK Linz Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu rövanş maçında bu akşam temsilcimiz Beşiktaş, LASK Linz deplasmanına konuk olacak. Oynanan ilk maçta kendi sahasından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, bu akşam deplasmanda da güzel bir skorla ayrılıp adını Avrupa Ligi'ne yazdırmak istiyor. Beşiktaş bu akşam Avrupa kupalarındaki 208. maçına çıkacak. Karşılaşma öncesinde mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, LASK Linz Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?
KADROLAR:
LASK LINZ: Schlager, Ramsebner, Trauner, Pogatetz, Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann, Goiginger, Sa, Tetteh
BEŞİKTAŞ: Tolga - Adriano, Pepe, Roco, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Larin
LASK Linz Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?
16 Ağustos Perşembe günü (bu akşam) saat 20:45'de başlayacak karşılaşmanın yayıncı kuruluş TRT 1 oldu.. Maçın yayıncı kuruluşu birkaç saat öncesine kadar belli değildi.
Avrupadaki maçlar
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar çıktı.
Avrupa’daki en farklı galibiyetini bu sezon aldı
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park’ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul’da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası’nda Liechtenstein ekibi Vaduz’u evinde 5-1 yendi.
En yakın rakip Partizan
Beşiktaş ile LASK Linz arasındaki mücadelede üst tura yükselecek takım, Play-Off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekibin rakibi olacak. Sırp temsilcisi, Danimarka’da oynanan ilk maçı 2-1 kazanıp avantajı kapmıştı.
Avrupa kupalarında 208.randevu
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam Avusturya temsilcisi LASK Linz’e konuk olacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 208. maçına çıkacak. Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 207 maçından 80 kez kazandı. 83 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 44 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 274 kez havalandıran Kara Kartal, kalesinde ise 294 gol gördü.
Şenol Güneş'le 30. karşılaşma
Beşiktaş, Şenol Güneş’in teknik direktörlüğünde 30. Avrupa kupası maçını oynayacak. Siyah- Beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, LASK Linz önünde rekorunu 30 müsabakaya yükseltecek. Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 29 karşılaşmada, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 50 gol atan Beşiktaş, kalesinde 40 gole engel olamadı.
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