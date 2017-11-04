Las Palmas antrenmanında kavga

La Liga'da geride kalan 10 haftada topladığı 6 puanla düşme hattında yer alan Las Palmas'ta sular durulmuyor.

Geçtiğimiz ay teknik direktör Manolo Marquez ile yolları ayırmasına karşın kötü gidişatı değiştiremeyen ve çıktığı son 6 lig maçında puan dahi alamayan Kanarya Adaları temsilcisi, şimdi de iki golcü oyuncusunun antrenman sırasında yaptığı kavganın şokunu yaşıyor.

AS Gazetesi'nde yer alan habere göre, Las Palmas'ın geçtiğimiz gün yapılan antrenmanı sırasında Loic Remy ile Oussama Tannane arasındaki tartışmanın daha sonra kavgaya dönüştüğü ifade edildi.

Antrenmanın ilk bölümünde gerçekleşen ısınma hareketleri sırasında Remy'nin Tannane'ye top fırlattığı, bunun üzerine ikilinin kavgaya tutuştuğu belirtildi.

Las Palmas'ın sezon başında Chelsea'den bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Loic Remy'nin ligde 4 golü bulunurken, Saint-Etienne'den kiralanan Oussama Tannane ise henüz golle tanışamadı. (Goal.com)