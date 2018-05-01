Larry Bird'den sonra ilk defa...
Milwaukee Bucks serisini 7 maçta geçen Boston Celtics, çaylak oyuncusu Jayson Tatum'un tarihi performansıyla Philadelphia 76ers'ı devirdi, seride 1-0 öne geçti.
1979-80 sezonunda Amerikan Basketbol Ligi'ne giriş yapan Larry Bird, 1980 yılının Nisan ayında da play-off'ta boy göstermişti. Larry Bird sonrası ilk defa bir Celtics çaylağı, play-off karşılaşmasını 28+ sayı ile noktaladı.
Jayson Tatum 28 sayısının yanına 3 ribaunt - 2 asist - 1 blok da ekledi.
Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncumuz Ersan İlyasova ise karşılaşmada 21 dakika süre aldı. 6 sayı - 9 ribaunt - 2 asist ile oynadı.
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