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Basketbol
AA
18.12.2019 - 21:15, Son Güncelleme:

Larkin ve Nando De Colo, All-Star 2020'de yer alacak!

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Larkin ve Nando De Colo, All-Star 2020'de yer alacak!

ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020'nin ilk iki oyuncusu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo yer alacak.

Organizasyon Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.

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