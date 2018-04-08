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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Larin'e övgü yağmuru... 'Beşiktaş iyi bir golcü kazandı!'
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Futbol
A.A
08.04.2018 - 14:52, Son Güncelleme:

Larin'e övgü yağmuru... 'Beşiktaş iyi bir golcü kazandı!'

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Larin'e övgü yağmuru... 'Beşiktaş iyi bir golcü kazandı!'

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettikleri ve 5-1 kazandıkları Göztepe maçında ilk golünü atan Cyle Larin'in siyah-beyazlı takıma gelecekte önemli katkılar yapacağına inandığını söyledi.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı kulübün devre arasında kadrosuna kattığı Kanadalı golcü oyuncu Cyle Larin'den övgüyle bahsetti.

Beşiktaş forması giydiği ilk maçta ilk golünü kaydeden 22 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takıma uzun süre hizmet edeceğini belirten Albayrak, "Larin'in gol atmasına anormal sevindim. Uzun zamandır takip ettiğimiz ve kadromuza katmak istediğimiz bir oyuncuydu. Sabırla çalışarak görev bekledi. Zamanı gelince formayı aldı ve şansını iyi kullandı. Beşiktaş, takıma uzun zaman hizmet edecek iyi bir golcü kazandı." diye konuştu.

Göztepe maçında siyah-beyazlıların pozitif futboluna geri döndüğünün altını çizen Metin Albayrak, "Bir taraftar olarak dünkü skordan ve oynanan futboldan çok mutlu oldum. Muhteşem bir futbol vardı. Maçın başından sonuna kadar oyun hakimiyeti bizdeydi. Hak ederek 3 puanı aldık. Son zamanlarda futbol anlamında eleştiriliyorduk ama dün Beşiktaş pozitif futboluna geri döndü. Ayrıca taraftar da çok istekliydi. Takımla müthiş birleştiler. Takım taraftar bütünlüğü sağlandığı an bizi kimse tutamaz. Alanya maçından sonra orta sahadaki cezalıları sormuşlardı, Medel ve Necip var demiştim. Tecrübeli ve geniş bir kadroyuz. Onlar da üzerlerine düşeni hakkıyla yerine getirdiler." ifadelerini kullandı.

- "Talisca sihirbaz gibi"

Göztepe karşısında perdeyi açan isim olan Anderson Talisca'nın performansını da değerlendiren Albayrak, şöyle konuştu:
"Bir sihirbaz beklenmedik anda bir şey yapar ve izleyenleri şaşırtır. Talisca sihirbaz gibi değişik bir adam. Allah ona müthiş bir yetenek vermiş. Bir şekilde golünü atıyor. Beşiktaş'a çok önemli ve büyük hizmeti var. Dün de çok iyiydi. Transferi konusunu başkan Fikret Orman takip ediyor. Takımda kalmasını istiyoruz. Bize çok katkı sağlayan bir isim. O bizi biz de onu seviyoruz. Henüz yaşı da çok genç. Bu kalitedeki oyuncuların fiyatları dünya futbolunda da yüksek. Bütçemiz dahilinde, performansımızı zorlayarak Talisca'yı takımda tutmayı arzu ediyoruz. Fikret Orman var gücüyle çalışıyor. İnşallah kalır."
Ligde son 6 haftaya girilirken şampiyonluk inançlarının artarak devam ettiğini aktaran Albayrak, "Biz hiçbir zaman başka bir takımdan medet ummadık. Aldığımız şampiyonluklarda da göbeğimizi kendimiz kestik. Güçlü ve her şeyin üstesinden gelecek bir takımız. Her takımı yenecek güçteyiz. Maç maç bakıyoruz ama hedefimiz şampiyonluk. Üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanarak yeni bir tarih yazmak istiyoruz. Şampiyonluğa çok inanıyoruz. Rakiplerimizin durumları bizi ilgilendirmiyor, 6 maçı kazanırsak şampiyon olacağımızı biliyoruz." yorumunu yaptı.

- "Altınordu ile ilişkilerimizi gözden geçireceğiz"

Albayrak, Altınordu Kulübünün düzenlediği 12 Yaş Altı İzmir Kupası'nda Beşiktaş'ın 3 oyuncusunun fiziki durumlarının diğer oyunculara nazaran gelişmiş olduğu için oynatılmamasının istenmesi üzerine turnuvadan çekilme kararı alan siyah-beyazlı takıma yapılanların haksızlık olduğunu savundu.
Metin Albayrak, Altınordu Kulübünün tutumunun iyi niyetli olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Çocuklarımıza yapılanları iyi niyetli bulmuyorum ve tasvip etmiyorum. Bu yaş grubu yarışmacı bir grup değil. Yukarı taşımayı hedeflediğimiz, futboldan keyif alan yetenekli çocukları bir arada tuttuğumuz bir yaş grubu. Buralarda ayrımcılık yapılınca bu çocukları kaybedersiniz. Bu çocuklar belki sporcu olmayacak ve iş hayatına atılacak. Sporcu kültürüyle gelerek başka mesleklerde fayda sağlayacak. Bunların psikolojisini bozarsanız gelecekteki kurumlar için de iyi sonuçları olmaz. Beşiktaş altyapı kültürünün temelini 1970'li yıllarda kurumsal olarak atmış, o geleneği bugüne kadar getirmiş ve üst düzey futbolcular, Türk futboluna hizmet eden futbol adamları yetiştirmiş bir kurumdur. Biz hiç böyle bir ayrımcılık yapmadık. Hiçbir zaman hak etmediğimiz bir şeyi hile hurda içinde elde etmeye çalışmadık. Hocalarımıza her zaman kimsenin hakkını yemeyeceksiniz, kazanmak uğruna böyle şeylere tenezzül etmeyeceksiniz diyoruz. Çocukların hepsinin doğum belgeleri var, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisanları çıkmış. İlk kemik testini yapan altyapıyız. Bu kadar hassas olduğumuz bir yerde bunların bize yapılması incitici. Altyapıyı hedeflemiş, kendisini her seferinde öncü, Türkiye'de bu işi bizden daha iyi yapan yok diye gösteren bir kulübün tutumu bizi üzdü. Altınordu ile ilişkilerimizi gözden geçireceğiz." 

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  • 583Altınordu - Ümraniyespor
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