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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.01.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Larin, Töre ve Love açıklaması!

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Larin, Töre ve Love açıklaması!

Ali Şafak Öztürk, "Hedefimiz kümede kalmak değil. Beşiktaşlı futbolcular Cyle Larin, Gökhan Töre ve Vagner Love ile ilgilenmiyoruz. Transfer engelimiz de var, birileri ortaya bir şeyler atmış" dedi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Radyospor'a özel açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Larin, Gökhan Töre ve Vagner Love ile ilgilenmediklerine vurgu yapan başkan Öztürk, "Kendileriyle ilgilenmeyi de düşünmüyoruz. Transfer engelimiz de var, birileri ortaya bir şeyler atmış, saçmalamış. Böyle bir düşüncemiz yok. Menajerler oyuncuları da piyasaya almak için bazı girişimde bulunuyorlar. Bizim yapıya uyan oyuncular değil, hem mali hem de performans açısından" ifadelerini kullandı.

"BOFFIN'E TEKLİF GELDİ"
Maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayırdıklarına dikkat çeken başkan Öztürk, "Bundan sonra da genç oyuncuların daha fazla şans bulmasını istiyorum. Transfer engelinin olması, transfer olmayacak anlamı taşımıyor. Planlamasını en iyi şekilde yapıyoruz. Eldeki gençlere ve kadroya çok güveniyoruz. Ayrılan oyuncular arasında çok süre alan sadece Maicon vardı. Diğer oyuncular rotasyonda görev alıyordu. Ana kadro şu an korunuyor. Teklifler gelmesine rağmen transferine izin vermediğimiz isimler de var, bu durum da bizim hedefimizin olduğunu gösteriyor. Kalecimize yurt dışından teklif geldi. Süper Lig'in en formda kalecisi şu anda. Şu anki planlamamızda elimizdeki oyuncuları korumak istiyoruz, tabii ki değişiklik de olabilir" diye konuştu.

"GÖREVE GELMEMİZLE BERABER İYİ ÇIKIŞLAR OLDU"
Transfer çalışmaları ve hedeflerle ilgili olarak da bilgi veren Öztürk, "İlk yarıda iyi bir tablo vardı. Sezon öncesi varsayımları düşünürsek gayet başarılı olduk. Felaket senaryoları yazılıyordu. Göreve gelmemizle beraber iyi çıkışlar oldu. Beklentilerin yüksek olması güzel. Şampiyonlar Ligi öne eleme için bu hafta 2 puan uzaklıktaydık, şimdi 4 puan uzaktayız. Ne olacağı belli olmaz. Elimizden geleni yapacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Hocamızın gençleri oynatma isteği çok güzel. Oyunculuğundan gelen hırslı bir yönü de var. Bunlar kolay bulabildiğimiz şeyler değil. Uzun yıllar kendisiyle devam etmek istiyoruz. Hamza Hamzaoğlu hocamıza ve geçmiş dönemden birkaç oyuncunun alacağı var. Saso Fornezzi ve Sakıb Aytaç'ın da alacağı var. Onlarla görüşeceğiz" dedi.

"LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"
Kayserispor maçı benim adıma da izlediğim ofansif anlamında en zayıf performanslardan birisiydi. Beklemediğimiz bir maç oldu. Herkes bunun farkında. Antalyaspor'da bu olmamalı. Bizim hedeflerimiz doğrultusunda kazanmak önemli, açıkçası hiçbirimizi tatmin etmedi. Hedef ile ilgili sürekli olarak yorumlar oluyor. Biz ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bu Avrupa olacaksa o da olabilir. Hedefimiz her maçı kazanıp ligi en iyi yerde bitirmek. Her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Küme düşmemek kesinlikle hedefimiz değil. Bu seneyi geçiş süreci olarak görüyoruz. Genç oyuncuların kendisini gösterebilmesi için bir şans" diyerek sözlerini noktaladı.

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