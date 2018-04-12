Larin özel olarak çalışıyor!
Devre arası transfer döneminde MLS ekiplerinden orlando City’den transfer edilen Cyle larin, geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında 82. dakikada oyuna dahil olarak ilk kez Kara Kartal’ın formasını giymişti.
Devre arası transfer döneminde mlS ekiplerinden orlando City’den transfer edilen Cyle larin, geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında 82. dakikada oyuna dahil olarak ilk kez Kara Kartal’ın formasını giymişti.
Kanadalı futbolcu, Akhisarspor mücadelesinde teknik direktör Şenol Güneş tarafından şans verilmesi halinde görev yapacak. Ayrıca Göz Göz’e attığı golle moral bulan Larin’in, Akigolara karşı özel çalışmalarla hazırlandığı öğrenildi. (Fanatik)
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