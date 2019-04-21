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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
21.04.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Larin ortalığı karıştırdı! ABD...

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Larin ortalığı karıştırdı! ABD...

Larin’in bonservisi konusunda eski kulübü Orlando City ile davalık olan Beşiktaş’ta, Kanadalı forvet de kendi alacakları için FIFA’ya gidince, MLS Yönetimi flaş bir karar aldı... ABD’den Türkiye’ye oyuncu transferi yasaklandı.

Geçen sezonun devre arasında Atiba’nın referansıyla transfer edilen Cyle Larin, Beşiktaş’ın başına dert açtı.

2018’in Ocak ayında bonservis bedeli ödenmeden MLS ekibi Orlando City’den kadroya katılan Larin’in, sonrasında kulübüyle 2 yıl daha kontratı olduğu öne sürülünce, Siyah-Beyazlılar 1 milyon 850 bin Euro ödemeyi kabul etmişti. Ancak Orlando City bu rakamdan daha fazlasını istedi ve taraflar davalık oldu.

Bu sezon ligde sadece 1 golü olan Larin de kendi alacakları için Beşiktaş’ı FIFA’ya şikayet etti. Gelişmeleri yakından takip eden Major League Soccer (MLS) yönetimi ise flaş bir karar aldı.

Basketboldaki NBA sisteminin benzeri şekilde ABD’de futbol haklarını elinde bulunduran MLS, dava süreci bitene kadar Türkiye’ye oyuncu gönderilmesini yasakladı.

Larin’in bonservisi konusunda kulüpler arasındaki dava sonuçlanana kadar yasak devam edecek. Yani hiçbir kulübümüz, MLS’ten transfer yapamayacak.

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Larin ortalığı karıştırdı ABD...
 

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