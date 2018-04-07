Larin: Çok heyecan verici bir duyguydu!
Larin, Beşiktaş'ın Göztepe'yi 5-1 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Siyah beyazlı formayla ilk golünü atan Kanadalı forvet, duygularını dile getirdi.
İşte Larin'in sözleri...
"Çok heyecan verici bir duyguydu, her anlamda burada oynamak; tekrar sahaya çıkmak çok güzeldi. Taraftarın önünde oynamak heyecan verici, bu heyecanı daha çok yaşayacağız. Çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim. 6 maçımız daha var, sıkı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Çok iş düşecek
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