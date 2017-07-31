Lappi’den evinde büyük sürpriz

Finlandiya’da nefes kesen mücadelelerin sonunda 2016’nın WRC2 Şampiyonu Esapekka Lappi kariyerinin ilk birinciliğine imza attı.

Kendi evinde, küçüklüğünden beri yarıştığı parkurda kendisini rahat hissettiğini söyleyen 26 yaşındaki Lappi’nin ardından ikinci sırayı Büyük Britanyalı Evans aldı. Bu sonuçların ardından genel klasmandaki işler ise kızıştı. Kendisine altıncı sırada yer bulabilen Red Bull sporcusu Thierry Neuville başka Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’i geçerek liderliğe yerleşti. Müthiş manzara eşliğinde harika görüntülerin oluştuğu yarış Red Bull TV’den canlı yayınlandı.

Dünyanın en prestijli motorsporları organizasyonlarından Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı, Kuzey Avrupa’nın ralliyle yaşayan ülkesi Finlandiya’da devam etti. Nefes kesen ve büyük sürprizlerin yaşandığı yarışlara Finli pilotlar damga vurdu, ilk 4’deki 3 isim kendi topraklarında başarı elde etti. Birinci, kendisini geçtiğimiz sezon WRC2’de şampiyonluk kazanarak kanıtlayan Esapekka Lappi oldu. Kariyerinin ilk zaferine imza atan 26 yaşındaki pilot, genel klasmanda da 10. sıraya fırladı. İkinciliği ise Büyük Britanya’dan Elfyn Evans aldı. Evans da kariyerinin en iyi yarışını çıkardı. Red Bull TV’den yayınlanan yarışlar bittiğinde podyumun son sırasında yine Finli pilot Hanninen vardı.

Zaferin ardından konuşan Lappi, ‘İnanılmaz hissediyorum. Kendi topraklarımda kazanmak istiyordum, bu yüzden güçlü olmadıydım ve bunu başardım. Zafer hayallerimin ötesinde. Ekibime gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü kısa sürede bu kadar hızlı bir otomobilin oluşmasında en büyük katkı onların” dedi.

Son yarışlara girilirken genel klasmanda ise heyecan kat sayısı arttı. Finlandiya’da altıncı sırayı son anlarda müthiş bir atak yaparak alan Red Bull sporcusu Thierry Neuville, bir başka Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’i geçerek liderliğe yükseldi. Aynı puanda olmalarına rağmen daha fazla yarışta puan topladığı için zirveye yerleşen Neuville, son üç yarışta da istikrar göstererek şampiyonluk istiyor. Klasmanın üçüncü sırasında Estonyalı Ott Tanak yer alıyor.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın bir sonraki ayağı 17-20 Ağustos tarihleri arasında Almanya’da yapılacak.