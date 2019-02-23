Laporte ile 2025 yılına kadar!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Fransız oyuncusu Aymeric Laporte'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
Manchester City, Laporte'yi geçen sezon ara transfer döneminde 65 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Athletic Bilbao'dan kadrosuna katmıştı.
Fransız stoper, City formasıyla bu sezon 36 maçta 4 gole imza attı.
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