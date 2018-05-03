Lampard'dan Mesut'a uyarı!
Evening Standard'a konuşan Frank Lampard, Arsenal'in Atletico Madrid karşısındaki şansını değerlendirdi. 1-1'in rövanşında öne çıkması gereken 4 ismi sıralarken, listesine Mesut Özil'i de aldı.
"Tek tek baktığımızda Arsenal'in yetenekli oyuncularının sayısı fazla ama doğru seviyede olmaları lazım." diyerek sözlerine başladı.
"Sezonu kurtarmak için büyük isimler ön plana çıkmalı. Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Aaron Ramsey ve Danny Welbeck bu isimlerin başında geliyor. Hücum oyuncuları ilk maçın üzerinde performans göstermeli." uyarısında bulundu.
"Elbette bu bir takım oyunu ama birinin çıkıp size maçı getirmesi lazım. Geçen maçtan daha efektif oynamalılar." dedi.
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