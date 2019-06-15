Lampard Drogba'yı istiyor
Chelsea'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Frank Lampard, staff ekibini oluşturuyor.
Chelsea'de efsaneleşen İngiliz teknik adam, teknik direktörlük kariyerine Derby County takımında adım atmıştı. Lampard'ın yardımcı antrenör olarak uzun yıllar takım arkadaşı olan Didier Drogba'yı istediği kaydedildi.
Lampard, Drogba'nın hücum eğitiminde takıma büyük katkı yapacağına inanıyor.
Derby County, Lampard'ı bırakmak için 4 milyon sterlin fesih bedeli istiyor. Öte yandan Maurizio Sarri'nin Juventus'a gidişi konusunda görüşmeler sürüyor.
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