LaLiga’da seyirci rekoru kırıldı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLaLiga’da seyirci rekoru kırıldı!
GeriFutbol LaLiga’da seyirci rekoru kırıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
18.01.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

LaLiga’da seyirci rekoru kırıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
LaLiga’da seyirci rekoru kırıldı!

İspanya LaLiga Santander ve 2'nci Lig'in ilk yarısında seyirci rekoru kırıldı. 2018-2019 sezonun ilk yarısı, bir önceki sezona göre 602 bin 372 seyirci artışıyla 7 milyondan fazla seyredildi.

2018-19 sezonunun ilk yarısında toplam 7 milyon 520 bin 225 taraftar stadyumlarda yer aldı. Bu rekorun sezon sonunda hedeflenen 15 milyon sayısına da yaklaşıldığını gösteriyor. 

Daha önce hiç bir sezonun ilk yarısının sayısı önceki sezonlara göre 7 milyon (% 8.71 artışla) seyirciye ulaşmamıştı. Sezonun ilk yarısında önceki sezonlara göre 602 bin 372 daha fazla taraftar stadyumda yer aldı.

LaLiga Santander'daki 5 milyon 172 bin 228 seyirci sayısı, 2017-18 döneminde % 2,35 oranında artış göstererek toplamda 118 bin 942 daha fazla taraftar stadyumlara gitti. LaLiga 2'de ise geçen sezon 2 milyon 347 bin 997 toplam seyirci sayısına ise 11 haftada ulaşıldı. Bu da 2'nci ligde % 25,93'lük bir artış olduğunu gösteriyor. 

Aynı zamanda ortalama seyirci sayısı da artış gösterdi. Barcelona ve Real Madrid'in de mücadele ettiği LaLiga Santander'de seyirci ortalaması 27 bin 222 kişi olurken, LaLiga 2'de taraftar ortalaması ise 10 bin 164 kişi oldu. 

LaLiga'da ilk 19 haftadaki seyirci artışı, sezon sonunda toplam 15 milyon barajının aşılması için önemli bir kriter olarak gösteriliyor. 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 120Real Madrid - Sevilla
    3
    MS1
    1,50
    7642kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

LaLiga’da seyirci rekoru kırıldı!

Ozan Kabak Türk futbol tarihine geçti

Eljif ve Diagne, PFDK'ya sevk edildi!

F.Bahçe'den Aatif açıklaması!