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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.08.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

LaLiga yeni sezona dünyadan 100 farklı influencer ile hazırlanıyor!

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34 farklı ülkeden şarkıcılar, chefler, müzisyenler ve spor yıldızları #HolaLaLigaSantander kampanyasına dahil oldu. RC Celta ve Real Madrid maçıysa ayrı bir özel misafiri ağırladı.

18 Ağustos 2019.- RC Celta ve Real Madrid arasında dün gerçekleşen maçta özel bir davetli vardı: Dünya çapında Salt Bae olarak tanınan meşhur Nusret Gökçe.

Instagram hesabında 20 milyon fazla takipçisi bulunduran ünlü şef, maçtan önce RC Celta Kulübü’nün restoranında öğle yemeği yedi. Öğle yemeği esnasında RC Celta Kulüp Başkanı Carlos Mourino ve Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez ile sohbet etti.

Yemeğin ardından RC Celta’nın Abanca Balaidos Stadyumu’na giden Nusret, stadyumun içerisinde dolaştıktan sonra LaLiga Santander’in ilk hafta maçının tadını Onursal locada protokol ve kulüp başkanlarıyla birlikte çıkardı.

Maçın ardından Real Madrid ekibinden Karim Benzema, Sergio Ramos ve teknik direktör Zinedine Zidane ve RC Celta’dan Lago Aspas ve Okay Yokuşlu ile selamlaştı. Aynı zamanda bazı futbolcuların eşliğinde de kendi futbol tekniği de ön plana çıkardı.

Real Madrid, 3 puanla başladı
Real Madrid, 3 puanla başladı

LaLiga yeni sezona dünyadan 100 farklı influencer ile hazırlanıyor

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