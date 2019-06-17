Lakers'tan Anthony Davis sonrası bir bomba daha!
NBA'de Anthony Davis'i takasla kadrosuna katan Los Angeles Lakers yeni bir yıldızın peşine düştü.
ESPN'in haberine göre, Anthony Davis'i Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart ile 2019 4. sıra draft hakkını ve sonraki yıllara ait iki tane birinci sıra draft hakkını karşılığında New Orleans Pelicans'tan takas eden Lakers, bu kez Charlotte Hornets ile sözleşmesi sona eren Kemba Walker'ı kadrosuna katmak istiyor.
LeBron James'in ardından Anthony Davis'i kadrosuna katan Los Angeles ekibi All-Star oyun kurucu için yıllık 20 milyon dolar civarında bir teklif yapacak.
28 yaşındaki Kemba Walker, kariyerinin tamamını geçirdiği Hornets'te 605 maça çıkıp 19.8 sayı, 5.5 asist ve 3.8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
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