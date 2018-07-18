Lakers'ın 10 numarası Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Joffrey Lauvergne'dan sonra NBA'den bir yıldızı daha renklerine katıyor.
Potada iddialı konumunu sürdürmeyi amaçlayan Fenerbahçe, önemli bir transfere daha imza atıyor.
Sarı-lacivertli kulüp, son sezonu Los Angeles Lakers'ta geçiren ABD'li oyun kurucu Tyler Ennis'in transferinde son aşamaya geldiği belirtildi.
Sportando'nun haberine göre Ennis'in transferi perşembe günü netlik kazanacak.
Son sezonu 4.8 sayı, 1.9 asist performansıyla tamamlayan Ennis, Utah Jazz karşısında 22 sayı kaydederek kariyer rekorunu kırmıştı. Fenerbahçe, Ennis transferiyle Brad Wanamaker'ın gidişiyle doğan boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Wanamaker, Boston Celtics ile anlaşma sağlamıştı.
Fenerbahçe'nin San Antonio Spurs'ten transfer ettiği Joffrey Lauvergne'den sonra NBA'den ikinci takviye olacak.
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