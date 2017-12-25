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Lakers'da Luol Deng problemi! 54 milyon dolar...

Los Angeles Lakers geçtiğimiz yaz döneminde 4 yıl için 72 milyon dolarlık kontrat ile büyük umutlarla kadrosuna kattığı Luol Deng’i takımdan bir türlü gönderemiyor.

Hürriyet Haber
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Takımdan ayrılmak istediğini ve koçun taktiğine uygun olmadığı için takıma yararlı olamayacağını düşünen 32 yaşındaki Deng için yönetim takas tekliflerini bekliyor. Ancak oyuncunun yüksek rakamlar aldığını ön görerek kulüpler Lakers’a takas teklifinde bulunmuyor.

Bu sezonki kontratı 17,190,000 Luol Deng, eğer Lakers’ta kalırsa 2020’ye kadar oynamadan 54 milyon dolar daha kazanacak.

Lakers yönetiminin önümüzdeki günlerde oyuncuyla özel bir görüşme yaparak kontratın feshini gündeme getirecek. Bu duruma sıcak bakmayan Deng’in nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Geçtiğimiz sezon 56 maçta 26.5 dakika süre alan Deng, 7.6 sayı-5.3 ribaunt ve 1.3 asist ortalamalarını yakalarken, bu sezon ise sadece 1 maçta 13 dakika süre aldı ve 2 sayı,1 asist üretti.

Önümüzdeki yaz döneminde yıldız bir bir ismi takıma getirmek isteyen Lakers yönetiminin bunu gerçekleştirmek için Deng ile yollarını ayırması gerekiyor. (Sonperiyot)

Los Angeles LakersNBA

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