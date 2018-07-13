Lahm: "Lineker'in sözünü yeniden yaşatacağız!"
Almanya'nın efsane kaptanı Philipp Lahm, FourFourTwo'ya Dünya Kupası hakkındaki görüşlerini aktardı, Almanya'nın durumunu değerlendirdi.
2014 Dünya Kupası sonrası milli formayı bırakan Philipp Lahm, şu açıklamaları yaptı...
"Arka arkaya kupayı kazanmak en büyük arzumuzdu. Alman futbolu, geçen 4 yıl boyunca çok gururlu anlar yaşadı."
"Rusya'da iyi değildik kabul edelim ama takımın tekrar ayağa kalkacağına, yeni bir jenerasyon bulacağına inanıyorum."
"Gary Lineker'in - Futbol 22 kişiyle oynanır, sonunda Almanlar kazanır - sözünü tekrar yaşatacağımıza inanıyorum."
Dünya Kupası finalinde, 15 Temmuz Pazar günü Fransa ile Hırvatistan karşılaşacak.
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