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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
15.02.2019 - 00:52, Son Güncelleme:

Lage: "Daha kazanılmış bir şey yok"

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Lage: "Daha kazanılmış bir şey yok"

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Galatasaray galibiyetinin ardından, takımının oyunundan memnun kaldığını belirterek, “Oyuncularım hiç pes etmediler. Ama daha kazanılmış bir şey yok. İkinci maçın sonunu görmeden bir şey söylemek olmaz” dedi. 

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda İstanbul deplasmanında Galatasaray’a karşı aldıkları 2-1’lik galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Takımının oyunundan mutlu olduğunu belirten Lage, “Bugün takımın gösterdiği performanstan ve takımımın futbolundan memnun kaldım. Aramıza yeni katılan oyuncular da vardı. Onların gösterdiği rekabet bizim adımıza güzeldi. Bazı oyuncularımın performansı düşüktü ama genel olarak takımın oyunundan memnun kaldım. Bu 6 alt yapıdan yetişen oyuncumuz sahadaydı. Biri de yedekti. 7 alt yapı oyuncumuzla kazanmak ayrı güzel bir duygu. Aslında bu oyuncuları oynatmak biraz da risk. Biz bu riski almak zorundaydık. Çünkü önümüzde uzun bir maraton var” diye konuştu. 

“Mücadeleyi hiç bırakmadık” 

Tur için daha hiçbir şeyin bitmediğinin belirten Lage, “Büyük bir takıma karşı oynayacağımız biliyorduk. Ambiyansın da bilincindeydi. Çok yetenekli futbolcuları vardı rakibimizin. Fernando gibi kişisel yetenekli oyuncuları vardı. Bu kişisel yetenekli futbolcuların son vuruşlarını değerlendiremediler. Rakibin presle başlayacağını da biliyorduk. Oyuncularım sonuna kadar mücadele etti ve mücadeleyi hiç bırakmadılar. Daha kazanılmış bir şey yok. İkinci maçın sonunu görmeden de bir şey söylemek olmaz” yorumunu yaptı. 

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