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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.11.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

La Liga'nın zirve takipçileri karşı karşıya! iddaa'da korner bahislerine dikkat...

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La Liga'nın zirve takipçileri karşı karşıya! iddaa'da korner bahislerine dikkat...

İspanya La Liga’da günün önemli maçında zirve takipçileri Sevilla ve Atletico Madrid, Ramon Sanchez Pizjuan’da kozlarını paylaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız... Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

SEVILLA - ATLETICO MADRID

Hafta içinde Valencia deplasmanında olan Sevilla, çok fazla pozisyon üretemediği maçta öne geçmiş; ancak son anlara doğru yediği golle sahadan 1 puanla ayrılmıştı.

Sahasında oynadığı son 5 resmi maçı da kazanan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi’nde de kendi grubunda zirvede yer alıyor.

Galatasaray’dan hatırladığımız Fernando Reges cezalı. Savunmacılar Carrico ve Escudero sakat.

Tıpkı rakibi gibi hafta içini deplasmanda geçiren Atletico Madrid, öne geçmiş; ancak üstünlüğünü koruyamamıştı.

10 maçtır bileği bükülmeyen Atletico, bu maçların 7’sinde gol yemedi. Onlar da lider Juventus’la aynı puanda oldukları Devler Ligi’nde önümüzdeki hafta içinde Leverkusen’e konuk olacaklar.

Savunmacı Savic ve hücum oyuncusu Joao Felix’in sakatlıkları bulunuyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İki ekip arasındaki geçen sezon oynanan iki maç da berabere bitti.

- İki ekip arasında oynanan son 5 maçta da karşılıklı gol izledik.

- Atletico Madrid’in bu sezon La Liga’da oynadığı 11 maçın 10’unda 2.5 gol barajı aşılmadı.

La Liganın zirve takipçileri karşı karşıya iddaada korner bahislerine dikkat...

MİSLİ.COM ÜYELERİ HANGİ TERCİHLERE GÜVENİYOR?

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih KG VAR...

- Bu maça bahis yapan üyelerin %26’dan fazlası mücadele her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği ikinci oyun ise "2-3 GOL"...

- Üyelerin yaklaşık %11’i maçın 2-3 gol aralığında bir skorla sonuçlanacağını düşünmekte. 

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI FARKLI BİR BAHİS ÖNERİYOR…

22 puanla Barça’nın lider olduğu ligde, iki takım da 20 puanda ve çok zor maç. Hafta içinde de Avrupa’da maçları var.

Taraf bahsi seçiminin zor olduğu karşılaşmada "9.5 ÜST Korner" tercihi mantıklı.

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Efsane futbolcu Henry'den, Atletico ağlarına enfes bir gol! İzleyelim...

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