La Liga'nın zirve takipçileri karşı karşıya! iddaa'da korner bahislerine dikkat...
İspanya La Liga’da günün önemli maçında zirve takipçileri Sevilla ve Atletico Madrid, Ramon Sanchez Pizjuan’da kozlarını paylaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız... Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!
SEVILLA - ATLETICO MADRID
Hafta içinde Valencia deplasmanında olan Sevilla, çok fazla pozisyon üretemediği maçta öne geçmiş; ancak son anlara doğru yediği golle sahadan 1 puanla ayrılmıştı.
Sahasında oynadığı son 5 resmi maçı da kazanan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi’nde de kendi grubunda zirvede yer alıyor.
Galatasaray’dan hatırladığımız Fernando Reges cezalı. Savunmacılar Carrico ve Escudero sakat.
Tıpkı rakibi gibi hafta içini deplasmanda geçiren Atletico Madrid, öne geçmiş; ancak üstünlüğünü koruyamamıştı.
10 maçtır bileği bükülmeyen Atletico, bu maçların 7’sinde gol yemedi. Onlar da lider Juventus’la aynı puanda oldukları Devler Ligi’nde önümüzdeki hafta içinde Leverkusen’e konuk olacaklar.
Savunmacı Savic ve hücum oyuncusu Joao Felix’in sakatlıkları bulunuyor.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- İki ekip arasındaki geçen sezon oynanan iki maç da berabere bitti.
- İki ekip arasında oynanan son 5 maçta da karşılıklı gol izledik.
- Atletico Madrid’in bu sezon La Liga’da oynadığı 11 maçın 10’unda 2.5 gol barajı aşılmadı.
MİSLİ.COM ÜYELERİ HANGİ TERCİHLERE GÜVENİYOR?
- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih KG VAR...
- Bu maça bahis yapan üyelerin %26’dan fazlası mücadele her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği ikinci oyun ise "2-3 GOL"...
- Üyelerin yaklaşık %11’i maçın 2-3 gol aralığında bir skorla sonuçlanacağını düşünmekte.
MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI FARKLI BİR BAHİS ÖNERİYOR…
22 puanla Barça’nın lider olduğu ligde, iki takım da 20 puanda ve çok zor maç. Hafta içinde de Avrupa’da maçları var.
Taraf bahsi seçiminin zor olduğu karşılaşmada "9.5 ÜST Korner" tercihi mantıklı.
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Efsane futbolcu Henry'den, Atletico ağlarına enfes bir gol! İzleyelim...
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