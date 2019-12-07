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Futbol
AA
07.12.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

La Liga'nın yeni lideri Real Madrid

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La Liga'nın yeni lideri Real Madrid

Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 2-0 mağlup etti. Eflatun beyazlılar puanını 34'e çıkararak, maç fazlasıyla Barcelona'nın (31) önünde liderlik koltuğuna oturdu. Espanyol ise 9 puanla 19. sırada kaldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 16. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 2-0 yendi.

Ev sahibi takımın galibiyet golleri Fransız futbolcularından gelirken, 38. dakikada Raphael Varane, 79. dakikada da Karim Benzema rakip ağları havaladırdı.

Eflatun beyazlılarda defans oyuncusu Ferland Mendy, 82. dakikada çift sarı karttan oyun dışında kaldı.

Real Madrid'de sakat olan Eden Hazard, Gareth Bale, Marcelo, Lucas Vazquez, James Rodriguez, Marco Asensio ile teknik direktör Zinedine Zidane'ın tercihiyle Nacho Fernandez ve Mariano Mejia kadroda yer almadı.

La Liga'da son 4 haftadır galip gelen Real Madrid puanını 34'e çıkararak, maç fazlasıyla Barcelona'nın (31) önünde liderlik koltuğuna oturdu. Espanyol ise 9 puanla 19. sırada kaldı.

La Liganın yeni lideri Real Madrid

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