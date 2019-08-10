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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.08.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

La Liga'dan tarihi karar! Pazartesi maçları iptal...

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İspanya'da ticari mahkeme, 1. ve 2. Lig futbol maçlarının cuma, cumartesi ve pazar günleri oynanabileceğini ancak pazartesi günü maçların yapılamayacağına karar verdi.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin bağlı olduğu La Liga kurumu ile İspanya Futbol Federasyonunu (RFEF) karşı karşıya getiren maç günleri tartışmasında mahkemeden karar çıktı.

RFEF'nin bünyesindeki maç kurulu hakiminin "cuma ve pazartesi günleri maç oynanamaz" kararına La Liga'nın yaptığı itirazı değerlendiren Madrid 2 numaralı ticari mahkemesi, maçların pazartesi değil ama cuma günleri oynanabileceğini açıkladı.

Mahkeme hakimi Andres Sanchez Magro, maçların cuma günü oynanabilmesi için La Liga'nın 15 milyon avroluk depozito yatırmasını da şart koydu.

RFEF'in kararını geçici olarak durdurma kararı alan mahkeme hakimi, maç saatleri konusunda RFEF ve La Liga arasında "koordinasyon ve anlaşmaya ihtiyaç olduğuna" kanaat getirdi.

Öte yandan RFEF Başkanı Luis Rubiales, mahkeme kararının ardından Twitter hesabından attığı mesajda, "Çok mutluyum. Taraftarların arzusu yerine getirildi. Pazartesi maç yok. Cuma günü ise 15 milyon avro ödenirse var. Herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

La Liga Başkanı Javier Tebas ise mahkeme kararını "gerçeklerin göz ardı edilmesi ve İspanyol futbolunun esir alınması" olarak değerlendirdi.

La Liga ayrıca yazılı bir açıklama yaparak, mahkeme kararı için "çelişkiler doğuruyor ve işin özünden uzaklaşıp talep edilmeyen şeylere çözüm içeriyor" eleştirisinde bulundu.

La Ligadan tarihi karar Pazartesi maçları iptal...

La Liga, maç canlı yayın haklarıyla ilgili imzaladığı sözleşmelerden dolayı lig maçlarının cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri oynanmasında ısrar ediyor. 

Mahkeme kararından sonra La Liga'da 2019-2020 sezonunun 16 Ağustos'ta Athletic Bilbao-Barcelona maçı ile başlaması kesinleşirken, daha önceden 19 Ağustos Pazartesi günü olarak açıklanan Mallorca-Eibar ve Real Betis-Valladolid maçlarının tarihlerinin değiştirilmesi bekleniyor. 

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La Ligadan tarihi karar Pazartesi maçları iptal...

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