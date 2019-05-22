La Liga'dan Vedat Muriç'e servet! Çılgın bonservis bedeli...
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Vedat Muriç için Betis'in devreye girdiği iddia edildi.
F.Bahçe’nin anlaştığı yıldız futbolcu için Betis’in Rize’ye 4.5 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.
Sarı-Lacivertliler'in prensipte anlaşma sağladığı Kosova asıllı forvete La Liga ekiplerinden Real Betis'in resmen talip olduğu iddia edildi.
Hatta İspanyol kulübünün Rizespor'a 4.5 milyon Euro teklif ettiği de öne sürülüyor.
Yaşanan bu şok gelişme sonrasında Fenerbahçe'nin yeni bir hamlede bulunacağı da ifade ediliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle